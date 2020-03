Justin Long pense qu’il a un coronavirus

2020-03-31 22:30:05

Justin Long est convaincu qu’il a un coronavirus mais il n’est pas en mesure de se faire tester parce qu’il n’est pas dans la catégorie à haut risque.

La star de “ Il n’est tout simplement pas que vous ” a convaincu qu’il avait contracté le virus mortel, qui a déjà tué plus de 36000 personnes dans le monde, après que la petite amie de son frère Christian, Maggie, soit revenue d’un voyage de travail il y a un peu moins de deux semaines avec tout le classique COVID-19 symptômes, notamment une forte fièvre et une toux sèche.

S’adressant à son frère sur son podcast ‘Life is Short’, l’acteur de 41 ans a déclaré: “Nous devrions dire à tout le monde que vous pourriez avoir une couronne. Vous pensez que vous en avez. Je pourrais l’avoir aussi …

“Malheureusement, la petite amie de Christian, Maggie, est revenue de son voyage de travail et quelques jours plus tard, elle était très malade. Elle avait des symptômes corona classiques. Elle avait de la fièvre, une toux sèche, toutes les choses qu’ils disent que les gens ont avec COVID.”

Christian a ajouté: “Elle en est au 12e jour maintenant et heureusement, au cours des dernières 24 heures, elle n’a pas eu de fièvre et semble aller beaucoup mieux. Ce qui est étrange, c’est que le lendemain des symptômes, un couple il y a quelques semaines, Justin et moi avons proposé des versions très légères des mêmes symptômes. ”

Justin a expliqué: “C’était la douleur, des nausées, des maux de tête, puis l’oppression dans les poitrines, nous avons commencé à remarquer. Mais alors la chose la plus étrange qui s’est produite, que nous avons ensuite lue était typique de cette maladie, c’est que, elle n’a pas ‘ t m’est arrivé, mais Maggie et Christian ont perdu leur sens du goût et de l’odorat. ”

Des célébrités comme Idris Elba, Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, Kristofer Hivju et Andy Cohen ont contracté le virus mortel, tandis que le prince Charles et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont isolés après avoir été testés positifs.

