Justin Theroux veut des “ excuses ” après que Denver conserve l’interdiction du pit-bull

2020-02-25 15:30:03

Justin Theroux est furieux après que la ville de Denver a voté pour maintenir une interdiction des pit-bulls dans la ville du Colorado.

Justin Theroux a demandé au major de Denver des “excuses spéciales” après avoir permis à la ville américaine d’interdire les pit-bulls de rester en vigueur.

La star des “ restes ” – qui a un chien de sauvetage nommé Kuma et partage également un mélange de pit-bulls appelé Sophie avec son ex-femme Jennifer Aniston – s’est rendue sur Instagram dans le but d’amener le plus de gens possible à l’hôtel de ville de la ville de Colorado pour aider à arrêter l’interdiction, et a même promis que lui et la star de “Queer Eye” Antoni Porowski prépareraient un repas pour ceux qui l’ont fait.

L’amant animal a annoncé sur ses histoires Instagram: “Hé Denver! Si vous êtes un amoureux de Pit Bull, le vote pour mettre fin à l’interdiction de Pit Bull est dans une heure.

“Si vous allez à la mairie pour mettre fin à l’interdiction @antoni et je vous ferai dîner.” Ensuite, brunch le lendemain matin.

“@Antoni n’a aucune idée que je poste ceci, mais je suis sûr qu’il est à terre et le ferait. Pas vrai Antoni? (Sic)”

Le maire Michael Hancock a opposé son veto au projet de renverser l’interdiction le 14 février.

Et lundi (24.02.20), le vote du Conseil municipal de Denver pour faire appel à l’interdiction n’a pas réussi à obtenir suffisamment de signatures.

En réponse, Justin a partagé un GIF émouvant de Kuma assis devant un feu brûlant et a appelé à la “fin” de la “mort continue et inutile de milliers de chiens”.

Il a sous-titré la publication Instagram: “L’interdiction de Denver Pit Bull se dresse.

“Cela entraînera la mort continue et inutile de milliers de chiens.

“C’est une tragédie pour une race qui est déjà assassinée en plus grand nombre que toute autre race dans notre pays.

Les interdictions ne fonctionnent pas. (sic) ”

Le scénariste de 48 ans a également appelé Hancock à “adopter une véritable législation contre” les animaleries et les éleveurs qui “vendent des chiens à but lucratif” et à faire de Denver une ville “no kill”.

Il a conclu que lui et Kuma “défieraient” la loi “stupide” et “viendraient pour Denver”.

Il a poursuivi: “@mayorhancock, si vous voulez aider les citoyens de Denver et ces chiens, adoptez une véritable législation contre les animaleries qui vendent des chiens, des combats de chiens et des éleveurs de TOUS les chiens.

“Y COMPRIS les éleveurs de pit-bulls. Les gens qui profitent, négligent ou maltraitent les chiens de quelque manière que ce soit sont le problème …

“Pas le chien, ni la race. Et pendant que nous y sommes, comment faire pour que Denver ne tue pas. Ce serait génial.

“Des excuses spéciales de la part de vous @mayorhancock à tous les agents de contrôle des animaux de Denver qui ont le travail vraiment cauchemardesque de répéter ces beaux chiens au service de votre politique ignorante. (Sic)”

