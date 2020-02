Justin Timberlake a été bombardé de bouteilles d’urine Boomer

Mick Jagger’s le cœur était peut-être au bon endroit, mais il semble Justin Timberlake était définitivement au mauvais endroit au mauvais moment.

Timberlake a rappelé le geste aimable du leader des Rolling Stones qui s’est si terriblement mal passé au début de sa carrière solo. Et, il a dit qu’il avait une idée que les choses pourraient ne pas aller aussi bien que Jagger le pensait probablement.

Tout s’est effondré au début des années 2000, alors que Timberlake quittait tout juste le NSYNC pour une carrière solo et que les Stones organisaient un concert-bénéfice à Toronto pendant l’épidémie de SRAS de l’époque. Jagger a pris la décision de faire participer Timberlake à la programmation de la soirée, notamment les rockers classiques AC / DC, Guess Who, Rush et the Stones.

Mettez le nom de Timberlake à côté de ces artistes et voyez si vous pouvez chanter le jeu classique “Sesame Street” “Une de ces choses ne ressemble pas à l’autre!”

“C’était un peu flou, mais je me souviens avoir dit au groupe avant de monter sur scène, ‘Je ne pense pas que ça se passera bien'”, a rappelé Timberlake sur “The Graham Norton Show” ce week-end. Et ce ne fut pas le cas. Comme dans, ce n’était vraiment pas le cas.

“Tout à coup, des bouteilles d’urine ont été jetées sur la scène”, a déclaré Timberlake à propos de l’événement désormais infâme. “J’ai encore beaucoup de traumatismes.”

Il est resté avec, comme le ferait un vrai professionnel, et apparemment l’assaut des bouteilles s’est arrêté après environ cinq chansons.

“Soit ils ont manqué de nerf, parce qu’ils savaient que j’allais y rester, soit ils ont manqué d’urine”, a plaisanté Timberlake.

C’est loin de la réception à laquelle il était habitué, avec des fans hurlants qui noyent sa musique la moitié du temps et des sous-vêtements beaucoup plus susceptibles de se frayer un chemin sur la scène que des bouteilles de déchets corporels. Mais bon, une attaque d’urine vous maintient humble, non?

“Ce n’était pas toujours un bon moment pour moi, les gars”, a-t-il dit en riant.

C’est aussi pourquoi c’est une bonne idée d’embaucher un agent de réservation professionnel lors de la constitution d’une programmation pour un festival. La démographie des fans et la satisfaction réaliste de leurs attentes tout au long de la journée et de la soirée contribuent grandement à faire une expérience agréable pour les foules – et les artistes!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir les photos

.

24 photos NSYNC classiques qui vous déchireront le cœur