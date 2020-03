Justin Timberlake est entré par effraction dans la prison d’Alcatraz

2020-03-11 13:30:05

Justin Timberlake a une fois “pénétré par accident” dans la prison d’Alcatraz avec Joey Fatone, car ils ne se rendaient pas compte qu’ils avaient besoin de billets pour participer à la visite guidée.

Le chanteur de 39 ans a révélé qu’en 2000, il filmait un clip avec le groupe de garçons NSYNC près de l’île d’Alcatraz, quand lui et son coéquipier Joey Fatone se sont faufilés dans une visite guidée de la prison à sécurité maximale, qui a fermé en prison 1963 et abritait autrefois le célèbre chef du crime Al Capone.

Expliquant l’histoire lors d’une apparition sur ‘The Ellen Degeneres Show’, Justin a déclaré: “J’ai accidentellement fait irruption à Alcatraz une fois. J’étais dans un groupe appelé NSYNC … Nous tournions une vidéo dans les séquoias à l’extérieur de San Francisco et nous a fini par tourner cette scène sur cette jetée juste en face d’Alcatraz.

“Et à l’époque, je regardais” Les Intouchables “encore et encore, et j’étais obsédé par le fait qu’Al Capone, vous savez, ils l’avaient mis à Alcatraz.

“Et j’ai dit:” Qui veut aller voir Alcatraz avec moi? ” et Joey – qui joue habituellement pour n’importe quoi – il était comme: “Je vais avec toi!” mais nous n’avions essentiellement qu’une heure entre les deux pour préparer un autre plan.

“Alors les pompiers attendaient et ils sont venus et ont dit:” Hé, on pourrait prendre des photos avec vous? ” et Joey et moi étions comme: “Bien sûr … tu nous emmènerais à Alcatraz?”

“Ils étaient comme: ‘Ouais, bien sûr!’ alors ils nous prennent en charge – nous nous sentions tellement cool – comme un garde-côte, un bateau des pompiers. ”

Justin et Joey ont ensuite été emmenés sur l’île, sans se rendre compte que ceux qui visitent l’île en ferry touristique font vérifier leurs billets à leur arrivée sur l’île.

Et sans billets, ils ont décidé de se faufiler dans la prison au lieu de rejoindre la tournée.

Le chanteur de «L’homme des bois» a poursuivi: «Nous arrivons là-bas et nous réalisons que sur le continent, vous êtes censé acheter vos billets et ensuite monter dans le ferry!

“Donc, nous arrivons à la porte principale et ils sont comme:” Billets s’il vous plaît “et donc bien sûr, nous étions comme – je veux dire, je venais juste de sortir du lycée – alors j’étais habitué à celui-ci … j’étais comme: “Oui, le gars derrière moi a les billets” et nous avons fini par nous faufiler et prendre les écouteurs et nous frayer un chemin dans l’un des groupes de tournée. ”

La paire s’est finalement fait prendre – juste au moment où Justin était arrivé à la cellule d’Al Capone.

Il a dit: “Et au moment où nous sommes arrivés à mi-chemin et sommes arrivés à la cellule d’Al Capone, j’ai eu un coup sur l’épaule. Et ils me disent:” Viens avec moi “et je me disais:” Joe, nous sommes va entrer dans l’histoire en tant que personnes les plus stupides. Nous nous sommes fait prendre par effraction dans une prison!

“Ils nous ont laissé partir avec un avertissement, et nous avons évidemment dû payer les billets.”

