Justin Timberlake et Anna Kendrick surprennent les enfants dont l’infirmière maman se bat contre COVID-19 à New York

La famille Kelly est restée en contact avec l’infirmière maman Stacie via des vidéos quotidiennes sur iPhone pendant qu’elle est à New York pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Mais vendredi, ils ont eu une très grosse surprise qui les attendait sur l’autre ligne.

Ce matin sur “AUJOURD’HUI”, hôte Hoda Kotb a parlé aux téléspectateurs de Stacie Kelly, l’une des nombreuses infirmières des urgences qui ont quitté leur pays d’origine pour lutter contre COVID-19 là où elle est la plus forte: NYC. La native du Kansas a laissé quatre enfants – Camryn, 4 ans, McClain, 6 ans, Delaynie, 8 ans et Sullivan, 10 ans – et son mari.

Alors que Stacie continuait à travailler 24 heures sur 24, Kotb a rencontré le reste de sa famille par chat vidéo, où les enfants ont félicité les efforts de leur mère. “Elle ne veut pas que quelqu’un meure”, a déclaré l’un des enfants lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle aidait les gens. En entendant que les enfants étaient tous fans des films “Trolls”, elle leur a ensuite donné une grosse surprise et a bouclé les deux Justin Timberlake et Anna Kendrick dans l’appel.

Les enfants étaient tous sous le choc lorsque Justin est apparu pour la première fois sur l’écran, avant qu’il ne fasse entrer Kendrick dans la photo. “Salut Poppy!” s’exclama l’un des enfants, faisant référence au personnage de Kendrick dans les films.

Kendrick a demandé si les enfants étaient “si fiers” de leur maman, disant qu’ils devaient penser “qu’elle est la meilleure maman du monde”. Ils ont accepté, criant “Oui!” Timberlake a dit qu’elle était aussi son “héros”, avant de crier à papa Mark. “J’en ai un de 5 ans et c’est difficile pour moi de le faire dormir, tu es mon autre héros!” dit Justin.

L’appel intervient après que Timberlake et Kendrick aient eu du temps virtuel avec une autre paire d’enfants mignons lors d’une apparition sur «The Kelly Clarkson Show».

Dans une interview diffusée aujourd’hui, Clarkson – qui fournit également une voix dans les films “Trolls” – a demandé à ses invités de trouver quelque chose dans la pièce à laquelle ils étaient “liés”. Alors que Justin et Anna ont attrapé des poupées de leurs alter-ego animés, Kelly est allé plus littéralement à sa recherche et a attiré ses deux enfants, River et Remy, sur la photo.

“J’adore ton jeu d’acteur”, a dit la petite River aux deux avant d’être envoyée sur son chemin.

