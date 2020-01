JWoww blâme maman-shamers après des attaques sur une vidéo où Greyson frappe Meilani

Jenni “JWoww” Farley a finalement perdu son sang-froid avec les maman-shamers des médias sociaux après avoir posté une vidéo de son fils Greyson essayant d’aider à réveiller sa sœur Meilani où il la frappe et la frappe légèrement.

le “Jersey Shore” La star peut être entendue dans la douce vidéo le réprimandant pour lui avoir donné des coups de poing et lui disant d’être “gentil” après qu’il ait frappé sa forme couchée.

En d’autres termes, il n’y avait nulle part dans la vidéo où JWoww a dit qu’il était d’accord pour lui donner une tape ou un coup de poing à sa sœur, mais cela n’avait pas d’importance pour les maman-shamers du monde.

À un fan qui a critiqué son fils pour avoir frappé sa sœur, JWoww a noté, capturé par En contact«J’encourage mon fils à aider à réveiller sa sœur pour l’école. Il tire sa joie de m’aider et d’aider sa sœur. Il apprend aussi ce qu’il peut et ne peut pas faire.

Cela a été aussi courtois qu’elle a obtenu, cependant, clairement fatiguée du dénigrement, qui provenait de plusieurs personnes dans les commentaires, l’attaquant pour avoir “encouragé” son fils “à frapper” sa fille.

“Je peux vous rassurer, presque tous les parents traiteront de ce problème, car cela s’appelle la vie”, a-t-elle poursuivi dans sa réponse. Je l’ai posté parce que c’est un frère qui apprend les limites avec sa sœur mais aussi excité de la réveiller pour l’école. En revanche, vous voulez encourager les problèmes quand il n’y en a pas. “

“Vous voulez cracher de la négativité et parler de merde parce que pourquoi?” elle a demandé. “R u ennuyé? Ur prospère ne vendant pas? Mari triche? Vous y allez, fille! Apprenez à ces parents sur Internet comment être parent afin que vous vous sentiez bien dans votre peau.”

Pour la plupart, cependant, les disciples de JWoww l’ont soutenue, soulignant à ceux qui l’ont peut-être manqué qu’elle corrigeait doucement le comportement de Greyson.

D’autres encore ont dit qu’eux et leurs frères et sœurs se sont beaucoup détériorés les uns avec les autres, et c’est exactement la même chose avec les frères et sœurs.

La vérité est que c’était une vidéo adorable d’un frère excité d’essayer d’aider maman à se réveiller “poule mouillée”. Il a jeté quelques idées sur la façon d’atteindre leur objectif, parce que Meilani était vraiment dehors – comme Snooki à l’époque sur “Jersey Shore” – et parler et même toucher et secouer doucement ne fonctionnait pas.

Mais c’est tout ce qu’il faut pour certains, qui semblent vraiment n’avoir rien de mieux à faire avec leur temps que de dire aux mamans comment élever leurs enfants sans contexte pour ces petits extraits partagés, sans informations de base et sans expertise dans le domaine de la parentalité. En d’autres termes, ils sortent de leur voie, mais cette fois, JWoww a basculé en arrière.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir les photos

Jwoww’s Las Vegas Weekend avec son petit ami Zack Clayton Carpinello