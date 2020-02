JWoww pense que Snooki retournera à Jersey Shore

2020-02-28 01:30:05

JWoww est convaincue que son ami Snooki reviendra pour la nouvelle série de «Jersey Shore: Family Vacation».

Jenni ‘JWoww’ Farley pense qu’il y a toujours “l’espoir” que Nicole ‘Snooki’ Polizzi revienne à ‘Jersey Shore’.

La star de la télé-réalité de 32 ans a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne filmerait pas une autre série des “ vacances en famille ” de l’émission parce qu’elle voulait se concentrer sur la mère de ses enfants Lorenzo, sept ans, Giovanna, cinq ans et Angelo, huit mois.

Mais son ancienne costar de 34 ans est convaincue qu’il est encore temps de persuader Snooki de revenir car les acteurs n’ont pas encore filmé le prochain épisode.

S’adressant à PEOPLE.com, JWoww a déclaré: “Nous n’avons pas encore filmé la nouvelle saison, donc j’ai l’impression qu’il y a encore de l’espoir. Il y a encore de l’espoir!”

Avant d’annoncer son départ, Snooki – qui a ses enfants avec son mari Jionni LaValle – a dit qu’elle avait pensé à arrêter “tous les jours”.

Elle a dit précédemment: “J’essaie d’arrêter tous les jours.

“J’arrête chaque fois que nous tournons parce que je déteste juste être loin des enfants.

“Je n’aime pas faire la fête trois jours de suite. Ce n’est tout simplement plus ma vie. Je veux être à la maison avec les enfants. Ça ne me dérange pas d’aller ici et là pour un dîner ou autre chose, mais c’est vraiment très difficile pour moi de quitter les enfants et de filmer le spectacle. ”

Elle n’aimait pas non plus la gravité des saisons.

Elle expliquait à l’époque: “Pour moi, je ne veux pas ça et je ne laisse pas mes jours à mes enfants pour filmer cette émission quand c’est le résultat, je n’aime pas le taux de participation et je n’aime pas la personne que je représente. Cela devient un peu trop.

“À 32 ans et avec trois enfants, si je fais une émission de télé-réalité, je veux juste que ce soit amusant et léger et dernièrement ce n’est pas comme ça et la série devient si dramatique.”

Mots clés: Jenni Farley, JWoww, Nicole Polizzi, Snooki, Jionni LaValle

Retour au flux

.