K. Michelle dévoile son traitement de FIV pendant la pandémie de coronavirus

De nombreuses célébrités ont été ouvertes sur leurs expériences pendant la pandémie de coronavirus. La star de Love & Hip Hop, K. Michelle, s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour parler du traitement de la FIV pendant cette épidémie.

L’histoire de K. Michelle sur «Love & Hip Hop»

K. Michelle a été présentée pour la première fois en tant que membre principal de Love & Hip Hop: Atlanta. Elle était un acteur principal pour les deux premières saisons du spectacle. Dans la saison 5, elle est revenue en tant que membre principal de la distribution.

Elle a ensuite sauté à un autre spectacle de la franchise, devenant membre principal de la distribution pour la quatrième saison de Love & Hip Hop: New York. Le chanteur est également un membre principal de Love & Hip Hop: Hollywood depuis sa cinquième saison.

Jusqu’à présent dans la franchise, elle a eu plusieurs querelles, dont certaines avec Mimi Faust, Karlie Redd et Rasheeda sur la série d’Atlanta. Pour la série Hollywood, elle s’est querellée avec Lyrica Anderson et A1.

La chanteuse et personnalité de la télévision fait le point

Dans un article sur Instagram récemment, K. Michelle a parlé du traitement par FIV pendant l’épidémie de coronavirus. La chanteuse et son partenaire, Kastan Sims, travaillent actuellement pour avoir un enfant.

Dans le post, elle a écrit en partie: «Passer par la FIV au milieu du virus Corona, est probablement l’une des choses les plus stressantes auxquelles j’ai dû faire face. À 23 heures, je me serai fourré dans l’estomac au total 8 fois aujourd’hui. Ceci est mon DERNIER cycle de FIV. Moi et Kastan continuons à produire des embryons de garçons. Je prie désespérément pour au moins 1 petite fille. »

Elle a poursuivi: «Si cela ne fonctionne pas, j’aurai deux petits garçons et je serai une maman de tous les garçons avec 3 garçons. À ce stade, je suis béni de toute façon. Certaines femmes ne peuvent pas avoir d’enfants du tout, donc je ne me plaindrai pas. Mon utérus est également assez solide pour que je puisse le porter, mais je vais toujours avoir un substitut pour ma santé mentale. Je vais enfin le faire cette année. J’ai pris mon temps pour le faire correctement. J’apprécie toutes les prières qui continuent de les envoyer à Dieu qu’il écoute. Je n’ai jamais pensé que j’allais vivre ça dans la trentaine, mais c’est la vie et je suis fier de moi d’avoir été fort tout au long de cette course. “

