Kaia Gerber vient de donner un tatouage à quelqu’un après la séparation de Pete Davidson

Les relations avec les célébrités ne sont pas faciles à maintenir, et il semble que Kaia Gerber et Pete Davidson ne pourraient pas maintenir leur relation ensemble. Davidson a été mis à l’honneur lors de sa relation et de son engagement avec Ariana Grande. Et depuis lors, il a fait face à une tonne de contrôle public concernant les célèbres femmes qu’il choisit à ce jour. Lorsqu’il a été photographié avec la mannequin Kaia Gerber, âgée de 18 ans, peu de gens semblaient d’accord.

Après quelques brefs mois de rencontres, les deux se sont séparés. Et Gerber semble bien s’entendre sans lui grâce à ses nombreux concerts de mannequin. Elle a également publié plus de ce qu’elle fait sur ses histoires Instagram. Et il semble qu’elle pourrait se lancer dans le tatouage.

Kaia Gerber et Pete Davidson ont mis fin à leur relation après 3 mois

Kaia Gerber défile sur le défilé Chanel Haute Couture printemps-été 2020 | Peter White / .

Il n’y en avait pas beaucoup qui semblaient s’attendre à ce que la relation de Gerber et Davidson dure. Mais malgré les probabilités, ils ont tenté leur chance à l’amour après s’être rencontrés sur la piste au cours de l’été 2019. En octobre, ils ont été repérés à New York pour se mettre à l’aise. Mais quelques mois plus tard, Davidson s’est rendu au Saturday Night Live pour annoncer qu’il partait en «vacances», ce qui semble indiquer qu’il cherchait un traitement pour sa santé mentale.

Davidson a plaisanté, “ils prennent votre téléphone et vos lacets … et vous avez des colocataires, mais cela coûte quand même 100 000 $.”

Pendant les vacances, les médias ont rapporté que Davidson et Gerber n’étaient plus un élément. Il semble que la relation soit devenue trop intense trop vite pour Gerber.

«Ce qu’elle a vu arriver avec Pete était très inquiétant et effrayant pour elle. … Elle se soucie de Pete et veut qu’il aille mieux », E! News rapporte qu’un initié a affirmé.

Gerber a un certain nombre de minuscules tatouages

Gerber et Davidson ont d’abord réussi après s’être rencontrés sur la piste, alors qu’ils marchaient tous les deux vers Alexander Wang. Et ce n’est pas tout ce qu’ils avaient en commun. Il semble qu’ils soient tous deux champions des tatouages ​​- et Gerber a elle-même un peu d’encre.

Body Art Guru rapporte que Gerber a le mot «Jordan» tatoué sur son bras gauche, elle a «indéfini» sur sa cuisse droite. Elle a également plusieurs autres tatouages, dont une dame avec un oiseau sur son coude gauche, les minuscules mots «je sais» sur son poignet gauche et un autre tatouage légèrement plus grand sur sa cage thoracique.

Et elle n’a certainement pas fini de se faire encre non plus. Refinery29 a rapporté début janvier 2020 que Gerber s’était fait tatouer une petite fleur sur l’intérieur de son poignet par l’artiste Evan Kim. Et elle a également obtenu un petit tatouage d’épaule montrant deux bras entrelacés pour former un cœur. Le frère de Gerber, Presley, semblait également être présent pour la séance de tatouage.

Elle vient de publier une histoire Instagram montrant son tatouage

Kaia Gerber donnant un tatouage sur l’histoire Instagram d’Evan Kim | evantattoo via Instagram Story

On dirait que c’est au tour de Gerber de reprendre le pistolet de tatouage maintenant. Le 5 février, elle a montré à nouveau Kim la tatouant, bien que cette fois, cela semblait être sur son doigt. Et elle a également ajouté une histoire Instagram de lui qui la montrait lui donnant de l’encre sur son bras.

Kim essuya son bras pour révéler un «K» avec une petite fleur réalisée par Gerber. “Pas trop mal!” S’exclama Gerber sur le siège à côté de lui. «Je me sens… indescriptible», a-t-elle ajouté après que la personne qui a filmé lui ait demandé ce qu’elle pensait de son travail.

Alors, cela pourrait-il être un nouveau cheminement de carrière pour Gerber? Nous doutons qu’elle abandonne le mannequinat car c’est certainement son premier amour. Mais nous savons qu’elle aime son encre, alors peut-être qu’elle la prendra comme une bousculade latérale. Nous devrons attendre et voir.

