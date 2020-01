Kailyn Lowry dévoile la conception d’Isaac après le bal de promo de Jo Rivera

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a déjà parlé de sa relation difficile avec Jo Rivera, le père d’Isaac. Dès le début de leur temps ensemble, les adolescents ont eu des problèmes.

«Notre soi-disant lune de miel a duré moins longtemps que le temps qu’il faut pour prononcer ces mots. Je suppose que nous n’avons jamais vraiment pris un bon départ. Nous avons rompu toutes les deux semaines pour diverses raisons. Ses parents ne voulaient pas qu’il sorte avec moi parce que ses notes baissaient. Nos personnalités se sont affrontées et, en plus de tous nos combats, il y avait la vérité la plus évidente: il est difficile d’être dans une relation jeune », a écrit Lowry dans son livre Pride Over Pity.

La conception d’Isaac

Malgré leurs hauts et leurs bas, Lowry s’est retrouvé à accompagner Rivera à son bal de promo senior. Dans POP, elle écrit qu’ils se sentaient comme un couple «normal» ce soir-là, comme s’ils pouvaient peut-être être heureux ensemble.

Le bal s’est terminé tôt pour Rivera, Lowry et leurs camarades de classe parce que «les haut-parleurs ont explosé».

«Des centaines d’étudiants de l’Easton High School ont été déconcertés et bloqués», a-t-elle écrit.

Alors, que feraient Rivera et Lowry? Ils “se sont rendus en voiture dans un endroit désert.”

C’est à cet endroit désert que Isaac a été conçu.

Dans POP Lowry a partagé les pensées qui traversaient son esprit cette nuit-là.

«J’étais proche de la famille de Jo. Janet, la maman de Jo, m’avait toujours fait comprendre que je pouvais compter sur elle si besoin était. Serais-je en train de trahir ce lien en faisant l’amour avec son fils? Bien que l’atmosphère n’était pas vraiment parfaite, je sentais dans mon cœur que Jo était la bonne personne avec qui coucher. Mon instinct me l’a dit. Il n’y avait pas de comparaison entre ce sentiment et le sexe sur le trottoir ou le sexe dans lequel j’avais été forcé. J’adorais Jo. Et Jo m’a aimé. Nous nous aimions – les combats et tout », a-t-elle écrit.

Lowry a poursuivi: «Jo pensait qu’il venait de perdre sa virginité ce soir-là. Je pensais enfin avoir des relations sexuelles avec quelqu’un qui se souciait vraiment de moi. Nan. Il s’est avéré que nous faisions un bébé. »

Quand Kailyn Lowry a appris qu’elle était enceinte d’Isaac

Avant même d’avoir des preuves, Lowry avait le sentiment qu’elle était enceinte. Elle s’est achetée un test qui a confirmé son intuition.

“Et si je ne veux pas être avec Jo pour toujours?”, Se demande-t-elle.

«La question a résonné dans ma tête. J’étais trop jeune pour déterminer le cours du reste de ma vie, mais ce bébé qui grandissait en moi ne pouvait pas attendre que je grandisse. Peut-être que je n’aurais pas à être avec Jo pour toujours, mais si j’étais autorisé à garder ce bébé (que je savais déjà dans mon cœur, c’était ce que je voulais), cela signifiait sûrement qu’il ferait toujours partie de ma vie en tant que père de mon bébé ,” elle a écrit.

Heureusement pour Lowry et Rivera, la famille de Rivera était très solidaire. Ils ont accepté de laisser Lowry emménager dans leur sous-sol pour élever le bébé avec leur fils. La mère de Rivera avait elle-même été une maman adolescente – elle avait le frère aîné de Jo quand elle avait 16 ans. Elle savait ce que Lowry traversait.

Aujourd’hui, Isaac a presque 10 ans. Bien qu’ils aient leur hoquet de temps en temps, Lowry et Rivera ont la plupart du temps tout compris. Lowry avait raison: elle ne voulait pas être avec Rivera pour toujours, mais il fait toujours partie de sa vie en tant que père de son bébé.

