Kailyn Lowry dit qu’elle a appris comment ne pas être parent de sa mère

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, n’a pas de relation avec ses parents. Son père est parti tôt et quand ils se sont finalement rencontrés quand elle avait 17 ans, Lowry était moins qu’impressionné. Et la mère de Lowry était (selon elle, est toujours) alcoolique.

Lowry s’est ouvert à ses fans avant de grandir avec un père absent et une maman qui était accro à l’alcool. Elle a déjà parlé / écrit à quel point il lui était douloureux d’apprendre le monde sans système de soutien.

Dans son livre de 2014, Pride Over Pity, Lowry écrit à propos d’une fois où sa mère a essayé de devenir sobre.

«Quand j’étais adolescente, je me souviens que ma mère avait essayé d’obtenir de l’aide, mais il semblait qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter de boire. Les neuf mois où j’ai senti qu’elle était sobre ont offert tant de belles possibilités et m’ont donné l’impression que la vie pouvait être si merveilleuse. Je me sentais vouloir être plus près d’elle. Malheureusement, je ne l’ai ressenti que pendant une courte période », a-t-elle écrit.

Pourquoi Kailyn Lowry a décidé de couper sa mère de sa vie

Lowry a également parlé de couper sa mère de sa vie. C’est simple pour la star de télé-réalité: si elle a bu, Lowry ne le tolérera pas.

“Je ne veux pas de ma mère dans ma vie jusqu’à ce que je sens qu’elle accepte la responsabilité de la façon dont je l’ai vue se comporter. Il n’a pas été facile pour moi de la bloquer complètement, mais maintenant qu’elle ne me contacte pas très souvent, j’ai trouvé que la garder dehors était beaucoup plus facile à gérer », a-t-elle écrit.

Lowry a poursuivi: «Je serai toujours ravi de lui parler si je sens qu’elle n’a pas bu, mais si j’entends le moindre bruit, je mettrai le téléphone. J’ai le choix maintenant. ”

Maintenant que Lowry est une mère elle-même, elle ressent les erreurs de ses parents d’autant plus profondément.

«J’essaie de me convaincre que ma mère a fait du mieux qu’elle pouvait pour m’élever. Est-ce que je le crois pleinement? Non, pas vraiment. Le pardon n’est pas facile. En tant que mère, je ferais n’importe quoi pour Isaac. Je ferais tout sacrifice pour lui offrir la meilleure vie possible », a-t-elle écrit.

Lowry a poursuivi: «Je crois que c’est ça, être parent: mettre votre enfant avant vous. Je n’ai pas l’impression que ma mère ou mon père ait fait ça pour moi. ”

Ce que Kailyn Lowry pense que ses parents lui ont appris

Mais Lowry sent que sa mère (et son père) lui a enseigné une leçon précieuse: ce qu’il ne faut pas faire.

«J’ai l’impression qu’ils m’ont appris une énorme leçon parentale: quel genre de parent ne pas être. C’est comme un manuel de règles. 101 façons de ne pas traiter votre enfant. 1 000 situations dans lesquelles vous ne devriez jamais mettre votre enfant. Alors c’est tout. Il n’y a pas de fin magique ou heureuse à ma relation ou à son absence avec mes parents. Je ne m’attends pas à ce que quelque chose change », écrit-elle.

