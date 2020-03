Kailyn Lowry dit qu’elle n’a pas fait ‘Teen Mom 2’ pour ‘Fame or Money’

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a été beaucoup critiquée au fil des ans. Depuis qu’elle est apparue pour la première fois le 16 et enceinte, elle a été accusée de «chasser la célébrité» et d’avoir «faim d’argent». Lowry dit que ce n’est pas pourquoi elle veut partager son histoire avec le monde.

Dans son livre de 2014, Pride Over Pity, Lowry écrit qu’elle est fan de 16 ans et enceinte avant même de postuler pour la série.

«Le problème qu’ils décrivaient était réel. Je vivais exactement les mêmes choses que ces filles traversaient et je savais que c’était une émission importante qui pourrait aider des filles comme moi », a-t-elle écrit.

Quand elle a été choisie, Lowry dit qu’elle “était convaincue que ce serait un excellent moyen de diffuser mon histoire et, espérons-le, d’inspirer d’autres filles à prendre de bonnes décisions.”

À quoi ressemble le film «Teen Mom 2» pour Kailyn Lowry

À l’époque, Lowry n’aurait jamais pu prédire comment le fait de jouer dans une émission de télé-réalité allait complètement bouleverser sa vie. Les bons sont venus avec beaucoup de mauvais.

«Si j’ai fait un mauvais choix et qu’il a été filmé, je suis sûr de m’attendre à un contrecoup. Pourquoi as-tu fait ça, Kail? Es-tu stupide? Pourquoi es-tu si fou? Je ne voulais pas commencer à être si défensif en ligne et répondre aux monstres. J’ai dû développer une peau plus dure pour pouvoir apprendre à riposter de manière positive. Je ne pouvais pas laisser le négatif l’emporter sur le positif », a-t-elle écrit.

Être à la télévision a permis à Lowry de revenir sur sa vie et de réfléchir aux décisions qu’elle a prises.

«Devenir quelqu’un de reconnaissable dans la rue a été une course folle. Je ne l’ai pas fait pour la gloire ou l’argent. Je peux le dire cent fois et cela ne rendrait pas la déclaration plus légitime pour les non-croyants. Être à la télévision n’a pas gonflé mon ego », a-t-elle écrit. «Cela m’a donné l’occasion de réfléchir à mes décisions. L’expérience a été enrichissante. Cela m’a aidé à m’efforcer d’apprendre de mes mauvais choix et à faire des choix plus judicieux à l’avenir. »

Les fans de «Teen Mom 2» qui remercient Kailyn Lowry d’avoir partagé son histoire

Bien que Lowry reçoive une quantité écrasante de messages haineux en ligne, elle reçoit également de nombreux commentaires positifs.

«Je suis content d’avoir pu toucher les gens sous un jour positif. Parfois, le côté sombre semble éclipser tout ce qui rayonne un peu de luminosité, mais j’essaie de vivre dans les crevasses remplies de lumière », a-t-elle écrit. «Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils réfléchissaient à deux fois avant d’avoir des relations sexuelles, d’attendre d’avoir des enfants et de retourner à l’école. Mes mauvaises décisions ne se sont peut-être pas toujours déroulées dans mon intérêt, mais ce sont des expériences que les autres peuvent envisager. »

