Kailyn Lowry dit qui elle est à la télévision «me semble aussi irréelle qu’Harry Potter»

Kailyn Lowry partage sa vie à la télévision depuis qu’elle a 16 ans et qu’elle est enceinte. Aujourd’hui, elle a 27 ans et partage toujours.

Être une star de la réalité, malheureusement, présente à peu près autant d’inconvénients que d’avantages, en particulier dans le cas de Lowry. La star de Teen Mom 2 a toujours parlé des messages en ligne cruels et haineux qu’elle subit depuis son adolescence. Elle pense que le problème vient du fait que les téléspectateurs la voient comme un personnage fictif plutôt que comme une vraie personne.

“Le problème pour moi est la façon dont j’ai été représenté par les autres. Laid et fou sont des mots que les gens semblent aimer associer à moi. Avoir tant de gens vous dire quelque chose sur vous-même peut vous faire croire en une fraction de seconde », a-t-elle écrit dans son livre de 2014, Pride Over Pity.

Lowry écrit qu’après un certain temps, elle a commencé à croire les commentaires méchants des gens à son sujet.

«Ces idées sévères sur la façon dont je regardais et agissais avaient toujours flotté dans ma tête, mais elles ont vraiment surgi au premier plan alors que d’autres les commentaient. J’ai entendu des mots de critique crasseux comme s’ils étaient la vérité », a-t-elle écrit.

Kailyn Lowry la vraie personne et Kailyn Lowry le personnage de télévision

Lowry écrit que qui elle est sur Teen Mom 2 n’est qu’une fraction de ce qu’elle est. L’émission ne la capture que dans quelques moments sélectionnés, dont beaucoup sont très stressants. Elle dit qu’elle se reconnaît à peine parfois dans la série à cause de la façon dont elle est représentée.

«C’est frustrant de voir comment quelques instants à la télévision peuvent définir qui vous êtes dans le monde. Beaucoup de gens ont dit que je me sentais froid, mais c’est un mécanisme de défense classique pour ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes. Je suis difficile parce que je dois l’être », a-t-elle écrit. “Cela ne me rend pas fou ou b * tch. C’est très étrange comment je suis passé de moi-même à devenir un personnage à la télévision. Cette personne me semble parfois aussi irréelle qu’Harry Potter. »

Lowry veut que les fans de Teen Mom sachent que “regarder un épisode de Teen Mom 2 ne signifie pas que vous savez qui je suis ou ce que je traverse.” Elle pense que «seules les filles qui participent à l’émission peuvent comprendre à quel point il est difficile de vous présenter, vous et votre histoire, au monde».

“Je suppose que c’est la télévision,” continue Lowry. “Il est segmenté et en deux dimensions. À quoi pouvez-vous vous attendre? Pour le meilleur ou pour le pire, MTV a documenté mon parcours de croissance. Ces extraits ont créé une image indélébile de qui je suis dans l’esprit du public. Les téléspectateurs de Teen Mom 2 m’ont solidement soutenu ou m’ont critiqué sans relâche sur mes progrès en tant que personne. »

Prendre le bien avec le mal

Cela étant dit, Lowry écrit qu’elle n’est “pas amère”. En plus de tous les commentaires négatifs qu’elle reçoit, elle reçoit également des paroles d’encouragement bienveillantes.

“Malgré les moments terribles que j’ai vécus, je suis reconnaissant qu’en plus de la négativité et de la mauvaise réputation que j’ai pu acquérir en cours de route, il y ait également eu beaucoup de retours positifs.”

