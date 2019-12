Kailyn Lowry et Jo Rivera auraient-ils pu trouver une solution si les parents de Jo n'avaient pas tellement interféré?

Jo Rivera était Adolescent Maman 2 le premier amour de la star de Kailyn Lowry. Il est le père d'Isaac et l'homme avec qui elle a été co-parent le plus longtemps.

Lowry a déclaré à plusieurs reprises qu'elle et Rivera avaient une relation désordonnée depuis le début. Ils ont commencé à se battre très tôt.

«Notre soi-disant lune de miel a duré moins longtemps que le temps qu'il faut pour prononcer ces mots. Je suppose que nous n'avons jamais vraiment pris un bon départ. Nous avons rompu toutes les deux semaines pour diverses raisons », a écrit Lowry dans son livre de 2014 Fierté sur la pitié.

Kailyn Lowry a emménagé avec Jo Rivera pour élever Isaac

Lorsque Lowry est tombée enceinte d'Isaac, les parents de Rivera ont invité la star de télé-réalité à emménager dans leur sous-sol afin qu'elle puisse élever le bébé avec leur fils.

Issu d'une famille toxique, Lowry était reconnaissant du geste. Elle a emménagé avec plaisir avec les Riveras. Mais cette décision aurait pu faire plus de dégâts que de bien à la relation de Lowry avec Jo.

Lowry a eu du mal à se sentir isolé après la naissance d'Isaac.

«Jo et moi nous battions sans relâche pour tout, depuis le tour de qui il fallait se lever et surveiller Isaac jusqu'à notre avenir ensemble. J'étais frustrée parce que j'avais l'impression qu'au moins il pouvait sortir un peu de la situation en allant à l'école et au travail, alors que j'étais coincée à l'intérieur tout le temps », a-t-elle écrit.

Lowry avait l'impression de «devenir femme au foyer – sauf que je n'étais pas vraiment la femme de Jo. Je n'avais rien à moi. Je n'avais ni argent, ni voiture, ni travail, ni vie. »

Les parents de Jo Rivera étaient impliqués dans tous les combats du couple

Lowry dit qu'à cette époque, les parents de Rivera étaient très impliqués dans leur relation.

«J'appréciais la famille de Jo de m'avoir accueilli, mais la situation pesait sur notre relation déjà détériorée. Nous n'avons jamais pu résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Parce que nous vivions sous leur toit, ses parents étaient impliqués dans chaque naissain. Dès que Jo et moi avons élevé la voix, Janet et Eddie seraient là pour le meilleur ou pour le pire. Ils diraient immédiatement qui avait tort ou raison dans l'argument et choisiraient un camp », a expliqué Lowry.

Elle a poursuivi: «Les conseils de Janet ont commencé à ressembler à des commandes pour moi sur la façon de me gérer et sur la façon dont je devrais être parent d’Isaac. L'interférence constante a contribué à notre destruction. »

En fin de compte, Lowry dit que la raison pour laquelle elle et Rivera ont rompu était parce qu'ils se sont dépassés. Mais il est indéniable que le moment juste après la naissance d'Isaac était tout sauf monstrueusement stressant pour le couple.

«Vous devenez simplement trop grand pour certaines personnes. Jo et moi n'étions pas différents. C'était une bonne personne. Nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre », a-t-elle écrit dans son dernier livre, Une lettre d'amour.

