Kailyn Lowry ne vaccinera absolument pas ses enfants contre COVID-19

Après avoir révélé qu’elle était un anti-vaxxer l’année dernière, “Teen Mom 2” étoile Kailyn Lowry a doublé cette position dans un récent tweet concernant la nouvelle pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19).

Lorsqu’on lui a demandé si elle vaccinerait l’un de ses enfants contre le coronavirus, si un vaccin devenait disponible, Lowry a catégoriquement tweeté: “Absolument pas.”

Avec plus d’un million de cas dans le monde, et près d’un quart de ceux des États-Unis – sans parler de plus de 53 000 décès dans le monde à ce jour – la pandémie de coronavirus est l’une des crises de santé publique les plus graves de l’ère moderne conduisant à des changements de grande ampleur à l’échelle mondiale dans la façon dont les gens travaillent, interagissent et se contentent de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Mais rien de tout cela ne suffit à convaincre Kailyn de ses croyances selon lesquelles les vaccins causent le cancer et l’autisme. Les scientifiques ont démystifié les théories “anti-vaxxer” pendant des années, alors que le mouvement a sans doute provoqué le retour de certaines maladies bien que presque éradiquées comme la rougeole, les oreillons et la coqueluche.

Le problème que de nombreux anti-vaxxers manquent est qu’ils ne se mettent pas seulement en danger, mais aussi les enfants et les familles des autres. Les vaccins sont quelque chose auquel les communautés participent pour aider tout le monde contre ces virus et maladies dévastateurs.

Kat Von D, qui était l’une des anti-vaxxers les plus franches des célébrités (elle dit qu’elle ne l’a jamais été), est récemment sortie et s’est excusée, disant qu’elle était “complètement mal informée” lorsqu’elle a fait son post anti-vaccin en 2018. “Je viens fait une erreur et j’étais complètement mal informée “, a-t-elle dit Los Angeles Times le mois dernier. C’était stupide, et je n’aurais vraiment pas dû ouvrir ma grande bouche sur le sujet.

Lorsqu’elle a été mise au défi par l’un de ses abonnés sur Twitter pour sa conviction que les vaccins causent le cancer et l’autisme, Kailyn a répondu: “Et vous croyez que vous avez n’importe quel type de crédibilité ici, mais pour chacun d’eux, non?”

Lorsqu’elle a été mise au défi de l’augmentation du nombre de morts de coronavirus et de sa position anti-vaccin pour ses enfants, Kailyn a simplement dit: «C’est pourquoi je reste à la maison.

En janvier 2019, lorsque Kailyn s’est présentée pour la première fois en tant qu’anti-vaxxer sur son podcast Coffee Convos, elle a révélé que son fils Lux, deux ans, n’avait pas du tout été vacciné. Son fils aîné Lincoln (6 ans) a reçu quelques vaccinations, mais pas nécessairement quand et comme recommandé par les médecins.

“Les gens n’aiment pas tout ce que je fais, mais je ne pousse pas mes convictions dans la gorge des autres”, a-t-elle déclaré. En contact puis. “Je sais ce qui est le mieux pour mes enfants et les autres parents savent ce qui est le mieux pour les leurs.”

Et c’est vrai qu’elle n’est même pas celle qui a soulevé ce sujet jeudi. Kailyn a simplement tweeté qu’elle doutait de l’innocence du sujet dans le documentaire de Netflix “The Staircase”. C’est en réponse à cela qu’un fan a pris un virage serré à gauche pour contester sa position anti-vaxxer. Puis un autre est intervenu pour poser des questions spécifiques sur COVID-19.

À l’heure actuelle, les scientifiques testent un éventuel vaccin contre le COVID-19. Si tout se passe bien avec les essais sur l’homme, le vaccin ne serait toujours pas prêt à être mis à la disposition du public avant 12 à 18 mois, donc il reste des temps difficiles à venir alors que le monde essaie la distanciation sociale et l’auto-isolement pour “aplatir” la courbe “et minimiser les cas et les victimes.

