Kailyn Lowry parle de son séjour dans un refuge pour sans-abri

Lorsque la star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, est tombée enceinte de son premier enfant, Isaac, Jo Rivera (le père d'Isaac) l'a invitée à emménager dans la maison de sa famille.

Mais lorsque Lowry et Rivera ont décidé de se séparer, Lowry n'avait nulle part où aller.

Comment Kailyn Lowry a trouvé un logement abordable

Heureusement, la jeune mère disposait de ressources.

«Valley Youth House, une organisation qui fournit des services d'intervention et des conseils aux jeunes, a un programme de logement pour les mères célibataires, mais elles avaient besoin d'un séjour de deux jours dans un refuge pour sans-abri pour être admissibles. Je me méfiais beaucoup de rester dans un refuge, même temporairement, mais Isaac était ma principale préoccupation », a écrit Lowry dans son livre de 2014, Pride Over Pity.

Malgré son malaise, Lowry a décidé de rester au moins deux nuits dans un refuge pour être admissible à l'aide au logement.

«Je me sentais tellement agité et mal à l'aise. Peut-être que ces sentiments venaient de l'intérieur, d'avoir honte de l'endroit où j'étais. Personne ne savait ce que je faisais, pas même les producteurs de MTV, et j'espérais que cela resterait ainsi parce que je me sentais comme une merde totale », a-t-elle écrit.

Là-bas, Lowry s'est retrouvée parmi des individus dans des situations différentes de la sienne.

«Je ne pouvais pas imaginer dépenser plus que le week-end là-bas, mais la plupart des gens là-bas voulaient et avaient besoin de plus que quelques jours. Le refuge avait un séjour maximum de trente jours, mais tout le monde autour de moi semblait implorer une prolongation. Je voulais croire le meilleur mais j'ai entendu des conversations sur l'intrigue du système. Mon cœur est allé aux enfants innocents qui n'avaient rien fait de mal », a-t-elle écrit.

Ce que Kailyn Lowry a retiré de son séjour dans un refuge pour sans-abri

Lowry dit que son séjour au refuge était inconfortable, mais elle devait le faire pour son fils.

«J'ai pu m'en sortir car j'étais motivée par un besoin d'indépendance. J'étais déterminé à ne plus jamais compter sur personne. Je devais être fort pour Isaac. Je ne laisserais jamais mon fils devenir l'un de ces enfants dans le refuge, espérant dans la veine d'un avenir meilleur », a-t-elle écrit.

Et ça a marché. Grâce à son séjour, le programme a permis de payer un appartement pour Lowry et Isaac.

«Le programme de logement m'aiderait à payer le loyer tant que je conserverais un emploi à temps plein. Comme je travaillais déjà, j'étais prêt. J'ai trouvé un appartement raisonnable pour vivre et j'ai signé un bail d'un an », a-t-elle écrit.

En fin de compte, Lowry a beaucoup appris de cette expérience.

"Il est si facile de se laisser prendre dans sa vie gagnée et ses tribulations, mais il y a toujours quelqu'un qui a pire que vous", a-t-elle écrit.

