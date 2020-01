Kailyn Lowry s’ouvre sur le moment où Jo Rivera a essayé de la récupérer lorsqu’elle était mariée à Javi Marroquin

Teen Mom 2 star Kailyn Lowry a divorcé de Javi Marroquin après deux ans de mariage. Depuis, elle a expliqué comment elle se sentait précipitée dans la relation, et a même suggéré que Marroquin était avec elle pour la gloire. Mais, à un moment donné, elle aimait profondément Marroquin. Ou du moins c’est ce qu’elle a écrit dans son livre de 2014, Pride Over Pity.

Dans son livre, Lowry parle du moment où Jo Rivera, le père de son premier enfant, a tenté de la récupérer lorsqu’elle était avec Marroquin.

Jo Rivera et Kailyn Lowry | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

La tentative de Jo Rivera de récupérer Kailyn Lowry

«Avant le jour de mon départ pour le Texas, Jo m’a fait asseoir pour parler. Nous n’avions pas beaucoup de cœur à cœur récemment, donc j’ai été un peu choqué d’entendre qu’il voulait parler de plus que de ce qu’Isaac a fait ce jour-là. J’étais un peu mal à l’aise lorsque Jo a commencé à exprimer ses vrais sentiments. «Je veux que ma famille revienne», a-t-il dit avec défi, a-t-elle écrit.

La déclaration était source de confusion pour Lowry pour plusieurs raisons. Il fut un temps où elle ne voulait rien de plus que d’être avec Rivera.

«J’avais tellement voulu que nous soyons une famille. Avais-je pleuré. Avais-je gémi. Cela semblait être la seule façon d’être heureux à l’époque. Mais j’avais tellement tort », a-t-elle écrit.

Apparemment, Lowry et leur fils Isaac disparus pesaient lourdement sur le cœur de Rivera.

“Jo a poursuivi en disant qu’il ne pouvait pas dormir correctement pendant un an. J’ai presque haleté au ton grave que sa voix avait pris », a-t-elle écrit.

Mais quelque chose a semblé étrange à Lowry. Rivera avait une petite amie (sa maintenant épouse Vee Torres), qu’il n’élevait pas.

“Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il n’a pas mentionné sa petite amie une fois. Il n’a même pas reconnu le fait qu’il n’était pas célibataire. Pourquoi? Je pense qu’elle n’avait aucune idée de ses vrais sentiments parce qu’il les gardait profondément enfouis. Il n’a jamais admis tout cela à la télévision. Je pense que Jo ne voulait pas révéler ses désirs à la caméra parce qu’il ne voulait pas que sa petite amie le découvre », a-t-elle écrit.

Kailyn Lowry était partie

Malgré l’honnêteté de Rivera, il était trop tard.

«Jo voulait que nous soyons tous les trois de nouveau ensemble, mais j’en avais fini avec cette notion depuis un moment. Ce n’était pas réaliste. Ce n’est pas ce qui m’a rendu heureux. Nous n’avons pas fonctionné. La manière dont il a présenté l’idée m’a fait sentir que Jo ne prenait pas mon mariage au sérieux et qu’il ne voyait pas que c’était le monde pour moi, pas une situation temporaire. J’étais tellement déconcerté, je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je pouvais rassembler était, “Je suis désolée que tu ressens ça, Jo”, a-t-elle écrit.

Lowry avait pris sa décision. Elle était dévouée à Marroquin.

“Les mots de Jo étaient bizarres, mais cela n’a rien changé. Le mariage est sérieux pour moi. Je n’aurais pas passé des mois et des mois sans Javi [while he completed the United Stated Air Force Basic Military Training] si je n’avais pas l’intention de rester sérieusement dans un lien juridique engagé avec lui. La distance avait mis à l’épreuve notre amour et nous étions passés », a-t-elle écrit.

Rien n’est venu de la conversation de Rivera avec Lowry. La star de Teen Mom 2 a continué à travailler sur sa relation avec Marroquin jusqu’à leur divorce en 2017.

