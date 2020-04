Kaitlynn Carter se souvient d’avoir été «mortifiée» après sa séparation avec Miley Cyrus

Kaitlynn Carter découragé sur la façon dont sa vie a changé après son affaire très publique avec Miley Cyrus.

Lors d’une session Instagram Live avec son compagnon de casting “The Hills: New Beginnings” Whitney Port, la star a commencé par dire qu’elle était “naïve” au début concernant la réponse du public après que le couple ait mis fin à leur romance tourbillonnante l’été dernier.

“Ce qui m’est arrivé, essentiellement juste après que Miley et moi sommes allés chacun de notre côté, je me suis dit:” OK, ma vie revient un peu à ce qu’elle était normalement pour moi quand je suis seule “, a expliqué Carter. “Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un me donne un coup de fil par moi-même. Je n’avais aucun plan en place. Je n’ai pensé à rien.”

Carter a dit qu’elle “avait beaucoup de problèmes émotionnels à ce moment-là” et a campé à la maison, avant qu’un ami ne suggère de sortir dans le bar d’un autre ami pour lui faire perdre la tête, ce qui s’est soldé par des paparazzi prenant des clichés de Carter.

“Je ne m’attendais simplement pas à ce que cela se produise”, a-t-elle déclaré. “J’y suis habitué quand je suis avec Brody ou quand j’étais avec elle, mais jamais quand je suis seul. Mon esprit tourbillonne.”

Le lendemain, les gros titres ont dit qu’elle était “en ville, faisant la fête avec un homme mystérieux deux semaines seulement après sa rupture”.

“J’étais tellement mortifié”, a ajouté Carter. “Le récit n’était pas vraiment la situation réelle et c’était un tel réveil pour moi.”

Carter a admis qu’elle “n’avait jamais pensé à ce qu’était mon récit ou à ce qu’il allait être. J’avais toujours suivi le courant ou tout ce que les gens disent, je m’en fiche.”

Elle a également partagé que lors de ses relations passées, elle laisse souvent son partenaire appeler les coups de feu.

“J’ai toujours pris un peu de recul et j’ai en quelque sorte fait confiance à la personne avec qui je dirigeais la série, surtout en public parce que ce n’était jamais vraiment quelque chose que je voulais”, a avoué Carter. “Je n’ai jamais vraiment voulu me mettre de cette façon.”

Mais elle a mis fin à la conversation en disant que l’expérience était un «réveil» pour qu’elle puisse se «ressaisir» et prendre le contrôle de son récit.

En août dernier, Carter a dit qu’il quittait Brody Jenner après cinq ans ensemble. Peu de temps après, elle a fait les gros titres lorsqu’elle a été prise en train d’embrasser Cyrus lors d’une escapade italienne. Cyrus était fraîchement sorti de sa rupture avec Liam Hemsworth après avoir fréquenté et arrêté pendant une décennie, et moins d’un an après son mariage. Carter et Cyrus l’ont interrompu en septembre.

Cyrus sort actuellement avec le chanteur australien Cody Simpson.

