Kaley Cuoco crédite toute sa carrière à «The Big Bang Theory»

Kaley Cuoco agit depuis qu’elle est enfant et a joué des rôles de soutien et de premier plan dans diverses émissions de télévision au fil des ans, mais ce n’est que lorsqu’elle a décroché son rôle dans The Big Bang Theory qu’elle croit que sa carrière a vraiment décollé. Maintenant qu’elle a 34 ans et qu’elle a terminé ses 12 ans dans la série, elle est déterminée à continuer à agir, même si elle doit faire son chemin.

Les premiers rôles de Kaley Cuoco

Cuoco a commencé à apparaître à la télévision en 1992, faisant des apparitions d’un épisode dans des émissions telles que Northern Exposure et My So-Called Life. En 1996, elle a même joué une version plus jeune du personnage principal sur la sitcom d’Ellen DeGeneres, Ellen.

Cuoco a ensuite repris des rôles récurrents dans les émissions Ladies Man (2000-2001) et 8 Simple Rules (2002-2005). Elle est également apparue au cours des dernières saisons du drame fantastique de WB, Charmed, en tant que Billie Jenkins, la jeune protégée des sœurs Halliwell.

Le voyage de Kaley Cuoco sur «The Big Bang Theory»

Certains fans ne savent peut-être pas que Cuoco n’a presque pas obtenu le rôle du copain symbolique de The Big Bang Theory. La partie était à l’origine écrite plus vieille et plus bourrue, et elle n’était tout simplement pas la bonne. Quand ils ont repensé le personnage qui est finalement devenu Penny, ils l’ont à nouveau contactée et l’ont amenée pour jouer le rôle.

Elle a ensuite joué Penny pendant 12 saisons réussies de l’émission. Le dernier épisode a été diffusé en mai 2019, et dans son interview avec Access Live quelques mois auparavant, elle redoutait déjà la fin.

“C’est terrible … nous sommes si tristes. Je suis dévasté. Je le garde à peine ensemble », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en disant que même si le dernier épisode n’était pas encore écrit, il était déjà prévu de le pré-tourner avant de faire l’enregistrement en direct devant un public. Les producteurs voulaient être sûrs d’avoir ce dont ils avaient besoin, au cas où les acteurs deviendraient trop émotifs le dernier jour.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait demandé conseil à l’un de ses amis célèbres qui ont eu une expérience similaire, elle a répondu qu’elle avait rencontré Jennifer Aniston et lui avait posé des questions sur la finale de Friends. Elle a dit qu’Aniston était gentille et lui a dit que “ta vie est en train de changer”, puis, a plaisanté Cuoco, a appelé la sécurité.

Dans une récente interview, maintenant que le spectacle est mis au lit et qu’elle a enfin obtenu la réparation de cet ascenseur, elle a déclaré à Entertainment Weekly: «Le Big Bang a été une année inoubliable de 12 ans, je dois toute ma carrière à ce spectacle et me faire sortir. C’est dans mon cœur. “

Que fait Kaley Cuoco en ce moment?

En plus de ses rôles à la télévision, Cuoco a une solide carrière d’actrice vocale jouant des personnages sur Bratz et Disney’s Brandy & Mr. Whiskers. Elle a récemment travaillé sur la série animée Harley Quinn, en streaming exclusivement sur DC Universe, en tant que personnage principal.

Le spectacle commence avec Quinn se séparant du Joker, exprimé par Alan Tudyk, et partant avec ses amis pour retrouver sa force. Lake Bell voix Poison Ivy, et Tudyk voix également Clayface.

Cuoco dit que le spectacle est politiquement incorrect et qu’elle l’aime. «Nous voulons faire le spectacle depuis longtemps. Nous pensions tous que ce serait juste une petite chose amusante, mais ça a un peu explosé », a-t-elle déclaré.

Elle a également lancé sa propre société de production, Yes, Norman Productions, et a lancé un nouveau projet avant la fin de The Big Bang Theory. Elle suit les traces de son idole, Reese Witherspoon, et produit et joue dans le premier spectacle de son entreprise, The Flight Attendant. Elle est tombée amoureuse du roman et des blagues selon lesquelles elle a récupéré les droits avant que Witherspoon ne puisse les obtenir.

Elle a expliqué à Access Live ses projets: «Nous ne pouvons pas laisser les choses se produire tout simplement, peu importe si vous sortez de la plus grande émission du monde, cela ne vous sera pas remis. Je ne prévois pas d’arrêter de sitôt. Tu dois continuer. “

L’émission est actuellement en tournage et sera diffusée sur HBO cette année.