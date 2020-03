Kaley Cuoco et Karl Cook emménagent ensemble – deux ans après leur mariage

2020-03-09 23:30:06

Kaley Cuoco et son mari Karl Cook emménagent enfin ensemble, près de deux ans après avoir noué le nœud en 2018.

La star de ‘Big Bang Theory’ est “tellement excitée” d’emménager avec son mari lorsqu’elle termine le tournage de sa nouvelle série, “The Flight Attendant”.

Elle a déclaré à Access Hollywood: “Nous sommes construits, nous sommes tellement excités. Nous n’y avons pas encore passé une soirée. En fait, Karl est à la maison et j’ai dit:” Pourquoi ne restez-vous pas à la maison? ” mais il m’attend pour y arriver et y avoir tous les animaux. Quand j’aurai fini en avril, ce sera notre première fois dans notre nouvelle maison. Nous allons bien. Il m’a donné sa veste de facteur et nous emménageons ensemble. ”

Pendant ce temps, l’actrice de 34 ans a précédemment admis qu’elle aime avoir une “vie séparée” de son mari parce qu’ils se laissent faire ce qu’ils veulent.

Elle a déclaré: “J’ai la meilleure relation avec Karl. Nous sommes si heureux et oui, mais oui, nous avons des vies séparées, puis nos vies se rejoignent et il me soutient tellement. Il me laisse être moi et je le laisse être lui.” Nous avons décidé très tôt.

“J’ai déjà emménagé avec des mecs avant. Je ne voulais pas le faire tout de suite et il était génial. Donc nous avons en quelque sorte été dans des endroits différents mais comme les gens le voient, nous sommes ensemble tout le temps. Mais nous avons eu des endroits séparés et que cela nous a aidés mentalement ou non, je n’ai évidemment jamais été dans une meilleure relation et je veux que cela dure le reste de ma vie donc d’une certaine manière, nous prenons les choses lentement. “Nous sommes ensemble depuis près de quatre ans. Nous n’avons pas vécu ensemble. Nous construisons notre maison. Nous serons finalement sous le même toit mais cela a fonctionné pour nous.”

