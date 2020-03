Kamala Harris refuse d’adresser le ticket Biden VP au milieu d’une épidémie de coronavirus

Quand Joe Biden a annoncé dimanche qu’il était déterminé à avoir une femme vice-présidente, le nom Kamala Harris tourné dans l’esprit de la plupart des gens.

Mais le sénateur californien n’est pas prêt à parler de la possibilité de rejoindre le ticket; pas quand nous avons une question beaucoup plus urgente de coronavirus à traiter.

“Nous sommes arrivés au point où nous avons une épidémie de santé publique, et c’est mon premier et unique ordre du jour et priorité”, a déclaré mardi l’ancien procureur général à Washington, interrogé sur les commentaires de Biden.

“C’est pourquoi je suis ici”, a-t-elle dit en pointant du doigt le Capitole, “parce que je dis que nous devons voter sur les projets de loi afin que nous puissions faire payer des congés de maladie aux gens, nous pouvons leur faire payer des congés familiaux payés, nous pouvons faire sûr que les personnes malades peuvent se faire dépister sans frais, y compris celles qui ne sont pas assurées. C’est donc ma première et seule priorité. “

La native d’Oakland était elle-même en lice pour l’investiture démocrate et considérée comme l’une des meilleures candidates; Cependant, elle s’est retirée de la course soudainement en décembre, invoquant un manque de financement de campagne.

Plus tôt ce mois-ci, elle a approuvé Joe Biden, comme la plupart des autres décrocheurs démocrates. Seulement Bernie Sanders reste, dont le chemin vers la nomination s’est rétréci alors que les primaires se penchent vers l’ancien vice-président de Barack Obama. (Bernie a également déclaré “selon toute probabilité” qu’il nommerait également une femme vice-présidente).

Mais quant à devenir le colistier de Biden? Harris a d’autres priorités dont il faut s’occuper en premier – y compris l’obtention de congés de maladie payés.

Non seulement cela était important pour la survie financière, a-t-elle déclaré, sans cela, les gens seront obligés d’aller travailler, ce qui risque de propager encore plus le virus.

“Nous voulons nous assurer que tout le monde est en bonne santé et en sécurité, et qu’ils sont pris en charge. L’une de mes plus grandes préoccupations est les congés de maladie”, a-t-elle déclaré.

“Vous dites si vous êtes une mère célibataire ou un couple marié qui est salarié mais ne gagne pas assez pour s’offrir des services de garde d’enfants, ou ne gagne pas assez en tant que travailleur faiblement rémunéré, pour obtenir un congé de maladie payé. Que sont-ils? Ils doivent aller travailler. Ils doivent nourrir leurs bébés. Ils doivent payer le loyer. Et cela signifie que même s’ils sont malades, ils ne seront peut-être pas à la maison. “

“Donc, ce que je dis, c’est que nous devons passer un congé de maladie payé, parce que c’est dans l’intérêt de tous.”

Actuellement, Biden compte 1 181 des 1 991 délégués nécessaires pour la nomination, tandis que Sanders en compte 885. Toutes les campagnes, les débats et les assemblées publiques sont passés au format numérique sans foule en direct, au milieu de la tentative en cours pour maintenir l’éloignement social et aplatir la courbe de l’infection. les taux.

