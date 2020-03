Kandi Burruss convient que NeNe Leakes joue le rôle de victime, adresse un faux commentaire

Bravo n’est qu’à quelques semaines des retrouvailles pour The Real Housewives of Atlanta, et bien qu’elle ait qualifié les réunions de stressantes, NeNe Leakes est prête et prête à s’asseoir et à distribuer des lectures.

Nous sommes sûrs qu’elle ne sera pas la seule à se préparer pour l’action, car en dehors de la série, Kandi Burruss, Kenya Moore, Cynthia Bailey et Porsha Williams ont tous commenté le drame en cours.

Ne comptez pas sur une personne qui tient la langue. Après «la Grèce est

la Parole »diffusée le 8 mars, certaines femmes ont partagé leurs réflexions

sur les événements de l’émission et ce qui se passe dans la vraie vie. Burruss est l’un des

le dernier.

Kandi Burruss | Jon Kopaloff / FilmMagic / .

Kandi récapitule un épisode

Burruss vient de partager sa récapitulation hebdomadaire «Speak On It» sur sa chaîne YouTube pour discuter de la première partie de leur voyage en Grèce. Si vous avez regardé, alors vous savez qu’à l’aéroport, Kandi a demandé à tout le monde d’éviter de soulever les problèmes de divorce du Kenya.

Marlo et NeNe n’ont pas tardé à signaler les transgressions passées du Kenya et n’ont fait aucune promesse, mais Kandi pensait qu’elle serait en mesure de négocier la paix.

Dans sa vidéo, Kandi dit que la scène du dîner entre le Kenya et

NeNe lui semblait être un gros malentendu, mais elle convient que le Kenya remercie

tout le monde sauf NeNe était ombragé. Elle a également partagé que les choses empirent dans les prochains

épisodes.

Kandi sur le comportement de NeNe

Toute la saison, les fans se sont demandés qui avait tort ou

en plein dans la querelle Kenya-NeNe et la faille Cynthia-NeNe, et beaucoup ont élevé chacun

l’histoire de la femme sur RHOA. Cela est entré en jeu lorsqu’un fan a frappé Burruss

sur les réseaux sociaux pour lui demander son avis sur le comportement de Leakes dans la saison 12.

Le spectateur a demandé si elle pense que NeNe aime jouer la victime

pour attirer l’attention, et Kandi devient très expressif avec sa réponse.

«Oui, fille !! Parce qu’elle parle de tout ça de moi ces derniers temps, et je me dis «Pour quoi? Pour quoi? Je ne vous ai rien fait, madame. »»

Kandi poursuit en disant qu’elle a invité NeNe à “Speak On It” plusieurs fois et à économiser une fois lorsque leurs horaires ne se synchronisaient pas, cela n’a pas porté ses fruits.

Qu’en est-il de NeNe qualifiant Kandi de «faux»?

Lors d’une récente apparition sur Watch What Happens Live, NeNe a qualifié Kandi de «faux a **» pour avoir dit qu’elle ne connaissait pas ses amis au brunch de la jungle. Elle a trouvé surprenant d’entendre Kandi dire ces choses dans son interview alors que tout le monde était si gentil les uns avec les autres lors de l’événement.

En réponse, Kandi s’est défendue en disant: “Il n’y a rien de faux à mon sujet”, ajoutant qu’elle pensait que les amis de NeNe étaient gentils mais en 11 ans, elle n’avait vu que quelques-unes de ces femmes autour d’elle. Elle a ri et a dit qu’elle allait dire à NeNe en face qu’elle ne l’avait pas vue avec la plupart d’entre eux.

Kandi n’est pas en colère contre les commentaires de NeNe, mais les téléspectateurs sont

assurez-vous de voir comment certaines de ces conversations, interviews et vidéos secondaires

quand c’est le moment des retrouvailles. Deux autres épisodes de RHOA restent pour la saison

12.