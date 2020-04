Kandi Burruss dit qu’elle et Todd Tucker se sont disputés sur sa fille

Todd Tucker et Kandi Burruss ont connu des hauts et des bas lors de la saison 12 de The Real Housewives of Atlanta. Bien que les choses se soient terminées sur une note positive, Burruss a récemment parlé de la façon dont leurs méthodes parentales se heurtent parfois.

(L-R) Todd Tucker et Kandi Burruss sur «The Real Housewives of Atlanta» saison 12 | Banque de photos Annette Brown / Bravo / NBCU via .

Kandi Burruss et Todd Tucker étaient en désaccord à l’approche de la finale de la saison 12

Avant la finale de la saison 12, Burruss et Tucker traversaient un conflit. Burruss était souvent loin de chez elle alors qu’elle tournait pour son rôle dans la troisième saison à venir de The Time de The Chi.

Quand elle rentrait à la maison, elle avait souvent beaucoup d’obligations de travail et d’apparitions dans les médias. Tucker pensait qu’elle ne consacrait pas suffisamment de temps à la famille. Les deux ont même fait venir un thérapeute pour les aider à résoudre leurs problèmes.

Avant leur douche de bébé, qui était le point focal de la finale de la saison 12, le couple était également en désaccord parce que Tucker n’a pas parlé à la mère de Burrus, Mama Joyce, dans un restaurant quand ils étaient tous là. Bien qu’ils aient eu un tiff à la douche de bébé, Tucker s’est excusé auprès d’elle sur scène pour tout ce qui s’est passé.

Kandi Burruss s’est récemment ouvert sur les différences parentales

Burruss et Tucker ont tous deux des enfants issus de relations antérieures. La fille de Tucker, Kaela, a 23 ans. La fille de Burrus, Riley, a 17 ans. Ils ont deux enfants plus jeunes ensemble, Ace, 4 ans, et Blaze, 4 mois.

Burruss a parlé des différences dans la façon dont elle et Kaela, le parent de Tucker, dans le salon The Real Housewives of Atlanta, aux côtés de Kenya Moore.

«Nous avons certainement eu des arguments dans le passé, principalement parce qu’avec Kaela, disons que si c’est autour de son anniversaire ou autour de Noël, il aime déterminer ce que nous allons faire pour elle pendant les moments où il le basera sur ‘Eh bien, elle doit économiser de l’argent pour cela »ou« Nous devrions simplement le retenir jusqu’à ce que cela se produise », peu importe, alors que je me dis simplement:« Et si elle avait des ennuis ce jour? C’est son anniversaire, alors laissez-la faire ce qu’elle veut faire. »

Quand Moore a dit qu’il semblait que Burruss était le parent le plus indulgent des deux, elle a accepté. Cependant, elle dit toujours à la fin de la journée, Kaela est un adulte. “[Todd] a l’impression que si elle n’a pas été responsable dans une situation ou autre, alors elle ne devrait pas avoir ceci ou ne devrait pas faire ça, bla, bla, bla. Mais je me dis juste: “OK, mais elle a 23 ans, laisse-la vivre!” “

Burruss a également mentionné que les fans l’ont critiquée pour avoir laissé Kaela s’en tirer avec beaucoup de choses. Et bien qu’elle soit la belle-mère de Kaela, Burruss dit que son père biologique, Tucker a l’autorité en ce qui concerne sa fille.

«Nous pouvons nous parler de ce que nous pensons que cela devrait se produire dans certaines situations, mais en fin de compte, vous savez, le« parent biologique »dans cette situation a le dernier mot. Maintenant, à l’avenir, avec nos petits enfants que nous avons ensemble, nous devrons évidemment faire un peu plus de compromis », a-t-elle déclaré.