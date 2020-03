Kandi Burruss explique comment obtenir un spin-off après que Nene Leakes l’ait ombragée

Les stars de Real Housewives of Atlanta, Kandi Burruss et Nene Leakes, n’ont jamais été les meilleures amies mais depuis deux saisons, elles entretiennent une relation saine et cordiale. Malheureusement, leur relation souvent controversée a refait surface après que Leakes ait commencé à sentir que Burruss avait parlé d’elle négativement dans les interviews.

Dans un nouveau live sur Instagram, Leakes a insinué que Burruss est le seul acteur d’Atlanta à avoir plusieurs retombées différentes, tout en admettant qu’elle croit que cela est dû à sa co-star jouant un coup de main pour bloquer ses opportunités. Maintenant, Buruss se défend contre Leakes et insiste sur le fait que ses retombées sont dues à son propre travail.

Kandi Burruss décroche un nouveau spin-off sur son restaurant d’Atlanta

Les téléspectateurs de RHOA ont regardé Burruss et son mari, Todd Tucker, travailler pour ouvrir leur premier restaurant. Old Lady Gang a été ouvert à Atlanta, en Géorgie, en 2016 et a été inspiré par les recettes de cuisine soul de la mère et des tantes de Burruss. En quatre ans, le restaurant s’est agrandi et compte désormais trois emplacements.

La marque Jasmine a signalé pour la première fois en 2019 qu’un spin-off sur le restaurant était aux premiers stades de la production. Le magasin a noté que l’émission mettrait en vedette Burruss, Tucker et le personnel du restaurant. L’Atlanta Journal Consitution a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’émission était officiellement passée à la production. L’émission suivra le modèle de l’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump, et sa série dérivée de restaurant, Vanderpump Rules.

Buruss a eu plusieurs retombées réussies depuis qu’il a rejoint RHOA lors de la deuxième saison. En plus de son spécial mariage 2014, elle avait une série de compétitions musicales The Kandi Factory, un spécial en trois parties avec son groupe en 2018 avec Xscape: Just Kickin ’It, et son spécial vacances en famille, Kandi’s Ski Trip.

Nene Leakes insinue que Kandi Burruss bloque ses opportunités de retombées – Burruss répond

Dans une vidéo Instagram, Nene Leakes a insinué que Burruss a bloqué ses opportunités pour atterrir sa propre émission. Leakes a répondu à un fan qui s’est demandé si elle aurait un jour ses propres retombées. Elle a commencé par dire qu’on ne lui en avait jamais offert un, alors qu’un de ses camarades en a eu plusieurs.

“Je ne sais pas pourquoi une seule personne hors de notre émission peut faire sa propre émission chaque saison après que nous ayons cessé de diffuser”, a déclaré Leakes. «Pour moi, cela semble louche pour une personne – saison après saison après saison – obtient un spectacle, et ce n’est certainement pas par choix. C’est certainement une raison pour laquelle quelqu’un essaierait de vous empêcher de ne rien faire. Quelqu’un a peur que tu sois plus grand qu’eux. »

Burruss a dissipé les affirmations de Leakes, expliquant qu’elle avait lancé son premier spin-off après sa première saison sur RHOA.

“Cette [The Kandi Factory] était quelque chose que j’ai présenté au réseau. J’ai pris l’initiative de leur proposer deux idées – j’en ai proposé deux », a-t-elle expliqué dans un film invisible à un producteur de RHOA pendant le tournage de son confessionnal. “J’ai présenté The Kandi Factory et j’ai présenté Kandi Koated Nights.”

Kandi Koated Nights était un talk-show de fin de soirée sur l’amour, le sexe et les relations que Buruss avait avant d’être jeté sur RHOA. Le réseau a éclairé The Kandi Factory mais a transmis Kandi Koated Nights – que Burruss a continué à produire seule sur des plateformes en ligne jusqu’à ce qu’il soit officiellement repris par Bravo.

Burruss encourage toutes les Bravolebrities à présenter leurs propres projets – en particulier parce qu’elle pense que les dirigeants du réseau ne voient pas toujours le potentiel de ses stars jusqu’à ce qu’une idée leur soit apportée.

Kandi Burruss explique comment elle a décroché ses propres retombées et pourquoi elles ont réussi

Burruss a également expliqué qu’une série de téléréalité réussit grâce à un casting d’ensemble et non à une seule personne. Parce que Buruss a beaucoup d’entreprises qu’elle dirige et des personnalités enflammées dans sa vie, ses retombées fonctionnent.

“Juste parce que quelqu’un peut penser,” Kandi tu es ennuyeux, ou Nene est plus fascinant que toi “- c’est une situation entière. Vous pensez peut-être que je suis ennuyeux, mais vous ne pensez pas que Mama Joyce [my mom] est ennuyeux, vous ne pensez pas que tante Bertha est ennuyeuse, vous ne pensez pas que Don Juan est ennuyeux, vous ne pensez pas que Carmon est ennuyeux. Tout le monde autour de vous doit être disposé à participer et à notre émission, il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas. “

Parlez-en

Une autre note importante que Burruss a faite est que toutes les femmes au foyer ont une clause selon laquelle si elles participent à une autre émission, leurs intrigues ne peuvent pas chevaucher ce qui est montré sur RHOA.

“Si vous avez quelque chose qui peut vivre en dehors des femmes au foyer, c’est bien, mais si c’est quelque chose que les producteurs veulent voir pendant les femmes au foyer, cela ne fonctionnera pas”, a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, Burruss dit que ses retombées ont été stratégiques dans les scénarios et quand elles ont été diffusées. Par exemple, son mariage a été filmé lorsque RHOA n’était pas en production et était une extension du spectacle, pas quelque chose qui se chevaucherait.

Quelle que soit la méthode qu’elle utilise, cela fonctionne. Burruss a eu les retombées les mieux notées parmi toutes les femmes au foyer dans toutes les franchises.