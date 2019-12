Kandi Burruss ferme les fans qui disent que son mari ne l'utilise que

Kandi Burruss de The Real Housewives of Atlanta est un favori des fans. L'artiste et entrepreneure n'a pas peur de mettre en valeur les tournants turbulents de sa vie au fil des ans. Dans le dernier épisode de la série réalité Bravo, il y avait une scène avec son mari Todd Tucker qui a laissé les téléspectateurs perplexes.

Tucker et Burruss ont été présentés à un moment tendu lorsqu'ils parlaient de leur nouvelle entreprise, OLé G, un nouveau restaurant mexicain. La star de RHOA a dit à son mari s'ils répartissaient trop leurs ressources et si c'était le bon moment pour croître depuis la récession.

«Todd a ressenti la pression qu'il avait besoin de gagner plus d'argent depuis que nous nous sommes réunis. Par exemple, les gens se sont toujours demandé s'il était avec moi et s'il était avec moi pour de l'argent et tout cela », a déclaré Burruss lors du confessionnal. "Donc, il a toujours été dans cette position, essayant de prouver au monde qu'il n'a pas besoin de mon argent."

Kandi Burruss clarifie sa situation financière

Lorsque Tucker est entré en scène, la mère de Burruss a exprimé ses inquiétudes s’il ne voulait que son argent. Il y a eu un retour de la part de Mama Joyce alors qu'elle ressentait une sorte de chemin à propos de Tucker.

Les fans avaient apparemment l'impression que Tucker utilisait l'argent de Burruss pour ouvrir le nouveau restaurant. Après des questions des téléspectateurs, la star de téléréalité est allée sur Twitter pour clarifier sa situation financière.

«Pour info. Todd ne dépense pas mon argent personnel », a-t-elle tweeté. «C'est toujours sûr dans mon portefeuille d'épargne. Lui et moi avons gagné beaucoup d'argent ensemble, c'est ce que nous utilisons pour investir dans de nouvelles idées commerciales. Il a aidé à faire en sorte qu'il puisse aider à décider comment il est dépensé. Merci pour votre inquiétude mais nous allons bien. "

Dans un message précédent, elle a tweeté un fan directement au sujet de Tucker ne dépensant pas son argent.

"Todd ne fait que dépenser l'argent de Kandi", a tweeté le fan.

"Pas mon argent," répondit la star de RHOA. «Nous gagnons beaucoup d'argent ensemble grâce à nos entreprises et nous réinvestissons nos bénéfices dans de nouvelles entreprises. Donc, ce qu'il dépense, c'est ce qu'il a aidé à faire. »

Kandi Burruss encourage Todd Tucker

Burruss et Tucker forment une équipe et lorsqu'ils se sont réunis, il a quitté un emploi bien rémunéré pour l'aider à poursuivre sa croissance. La femme au foyer RHOA a déclaré sur Black Love qu'elle l'encourage à sortir et à travailler ensemble.

"Je suis une personne qui, si je vous aime et que je suis avec vous tout le long, dans mon esprit, il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire ensemble", a déclaré Burruss. "Donc, je vais toujours trouver un plan, comme, nous pouvons l'obtenir! Même s’il gagnait certainement beaucoup d’argent, mais dans mon esprit, je me dis: nous allons trouver comment y arriver. Vous irez bien, ne vous en faites pas. Sautez de cette falaise, je vous le dis. Je vous ai, faisons ça! Et nous avons organisé un événement le premier mois après qu'il a quitté son emploi. J'essayais juste de lui montrer, si nous mettons nos esprits ensemble, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Comme, prenez le risque, faisons ça! "

Les Real Housewives d'Atlanta sont diffusées le dimanche soir sur Bravo.