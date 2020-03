Kandi Burruss pense-t-il que NeNe Leakes est authentique pour faire la paix avec Kenya Moore?

Si vous avez écouté l’épisode du 1er mars de The Real Housewives of Atlanta, vous avez vu ce qui s’est passé avant, pendant et après le grand événement de Marc Daly.

Hors caméra, certaines des femmes ont parlé de la relation entre Daly et Kenya Moore, et l’épisode de dimanche soir a également mis en évidence des relations tendues entre Moore et certains de ses camarades.

Plus précisément, la querelle en cours avec elle et NeNe Leakes a atteint un pic de fièvre pendant le tournage et actuellement, ils n’ont toujours pas réparé les clôtures. Chacun des acteurs a sa propre opinion sur la faille, mais Kandi Burruss a récemment partagé ses réflexions sur la situation actuelle.

Kandi Burruss | Jon Kopaloff / FilmMagic / .

Kandi a exprimé son opinion sur ‘Speak On It’

Les fans de Burruss connaissent probablement sa récapitulation hebdomadaire, «Speak On It», où elle décompose ce que les téléspectateurs ont regardé dans le dernier épisode. Plusieurs fois, elle partagera ce qui se passe dans les coulisses, et cette semaine, elle a parlé de Leakes et Moore.

Burruss a répondu à la question d’un fan de savoir si elle croyait

Leakes est sincère quant à essayer d’avancer avec Moore malgré

La réticence de Moore. Elle a répondu oui, mais a expliqué pourquoi:

«Pour en revenir à cette saison, NeNe avait évidemment beaucoup de relations à entretenir, mais le Kenya était en fait l’une des premières personnes avec qui elle disait qu’elle voulait s’asseoir et parler. Elle s’est assise avec moi comme vous le savez…

Mais elle m’a même dit alors qu’elle voulait rencontrer le Kenya et parler au Kenya. Je ne sais pas si le Kenya pensait que c’était authentique. ”

Burruss a ajouté qu’il était possible que Moore ait estimé que c’était juste pour le spectacle.

Leakes a dit qu’elle avait étendu une branche d’olivier plus d’une fois

Lors de son apparition dans The Real Housewives of Atlanta After Show, Leakes a déclaré qu’elle avait essayé de faire la paix avec le Kenya à plusieurs reprises – y compris avant le tournage de la saison 12 – mais cela n’a pas fonctionné.

Elle a également déclaré qu’elle pensait que Moore voulait juste continuer à discuter avec elle et rester en désaccord pour attirer l’attention de la presse.

Burruss a fait écho aux intentions autrefois authentiques de Leakes en disant qu’elle sentait que NeNe était fatiguée du drame et voulait réparer les choses. Burruss pense que c’est possible en raison de la résolution des conflits passés dans l’émission. Mais ce n’est peut-être pas le cas.

Les autres acteurs de «RHOA» ne sont pas optimistes

Eva Marcille et Porsha Williams pensent que Moore et Leakes ne s’entendront probablement jamais. Les deux femmes se sont mutuellement gorgé en dehors de l’émission, se jetant de l’ombre l’une dans l’autre lors d’interviews et sur les réseaux sociaux.

Leakes vient de faire une apparition le matin du Breakfast Club

montrer et a dit aux hôtes Charlamagne tha God, DJ Envy et Angela Yee qu’elle fait

pas comme le Kenya et l’a appelée mesquin. Elle a également fait remarquer que bien que Moore

a dit aux gens qu’elle lui avait craché, ce n’était pas le cas, mais certainement.

Les fans de RHOA regardent ce boeuf jouer dans la série et dans la vraie vie, mais ils devront se connecter pour le spectacle des retrouvailles pour voir où les choses se posent avec ces dames. Peut-être qu’un jour ils se rattraperont.