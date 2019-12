Kandi Burruss réprimande Kenya Moore alors que les fans la traînent après avoir tenté de saboter la proposition de Cynthia Bailey

Kenya Moore est retourné à Les vraies femmes au foyer d'Atlanta cette année après avoir pris une année de congé. Comme de nombreux fans le savent, la reine de beauté est extrêmement controversée et le drame suit partout où elle va. Au cours de l'épisode du 22 décembre RHOA, elle a presque ruiné un moment spécial pour Cynthia Bailey.

Kandi Burruss, Kenya Moore et Cynthia Bailey | Isaiah Trickey / FilmMagic

Kandi Burruss avait parlé à Mike Hill qui avait laissé entendre qu'il allait proposer à son autre Bailey. Burruss a envoyé un message à Moore pour qu'elle se dépêche afin qu'elle ne manque pas la proposition.

Lorsque Moore est arrivée, elle a parlé à Bailey du secret que Burruss venait de lui révéler.

"Alors, toute sa famille est ici?", A déclaré Moore. "Je vous dis que j'ai l'impression qu'il pourrait proposer ce soir."

Bailey a été pris par surprise et ne croyait pas que Hill lui proposerait.

"Je vous dis que mon estomac a des papillons", a ajouté Moore.

Burruss a grondé Moore pour avoir tenté de ruiner la surprise de leur ami.

«Pourquoi voudriez-vous lui en parler lorsque vous et moi discutons seuls? Ce n'est pas cool! Comme, pourquoi feriez-vous cela? », A déclaré Burruss.

Les fans ont réagi à l'incident

Les téléspectateurs qui regardaient en temps réel ne pouvaient pas croire que Moore ferait quelque chose d'aussi ignoble à son ami présumé Bailey. Les fans sont allés sur Twitter pour exprimer leur grief contre la situation et appeler Moore.

"Cynthia ferait mieux de faire attention parce que Kenya Moore n'est pas son amie, elle ne l'a jamais été", fan a tweeté. "Cynthia sera amie avec n'importe qui pour rester dans la série."

"Kandi, (la) leçon de la session, ne dites rien au Kenya que vous ne voulez pas que tout le monde sache. Elle a récupéré sa pêche, que veut-elle de plus? »A visionneuse ajoutée.

"Le Kenya a vraiment ruiné la proposition de Cynthia", Utilisateur Twitter mentionné. "Je ne peux même pas mentir. Je suis un peu choquée qu'elle soit si moche. "

«Seule une personne misérable essaierait de ruiner un engagement surprise pour son ami. Le Kenya l'a fait exprès », un autre fan a dit.

"Le Kenya a essayé de gâcher la proposition d'engagement de Cynthia parce que la sienne était médiocre", spectateur a commenté. «Priez pour le Kenya, elle est misérable, brisée et jalouse. Il est impossible pour elle d'être heureuse pour les autres. Pauvre fille."

Cynthia Bailey va-t-elle inviter NeNe Leakes à son mariage?

Cette saison a vu la fin de l'amitié entre Bailey et NeNe Leakes. Une question que de nombreux fans se posent est de savoir si Bailey va inviter Leakes à son mariage, ce dont le premier n'est pas encore sûr.

«Eh bien, je dois voir comment la saison se déroule, puis comment les retrouvailles se déroulent. Les gens qui m'aiment et qui me soutiennent de la distribution auront certainement une invitation au mariage », a déclaré Bailey à Extra dans une interview.

(incorporer) https://www.youtube.com/watch?v=VMLSrr7yu4s (/ incorporer)

Bien que Bailey ne soit pas en train de parler avec Leakes, elle espère que leur amitié pourra être réparée.

"J'espere. J'espère vraiment que oui », a déclaré Bailey. "Vous savez, il y avait beaucoup d'amour authentique là-bas, et même si nous sommes à l'écart, il y en a toujours. J'ai toujours de l'amour pour elle, donc je ne parlerai pas pour elle, mais j'ai toujours de l'amour pour elle et, vous savez, ça craint d'être avec votre ex-ami et de ne pas pouvoir être comme des amis et non, vous savez, avait plus cette fraternité. »

Les vraies femmes au foyer d'Atlanta est diffusé tous les dimanches soirs sur Bravo.