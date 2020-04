Kandi Burruss riposte à Nene Leakes après avoir suggéré qu’elle avait bloqué ses retombées

Nene Leakes et Kandi Burruss de The Real Housewives of Atlanta sont de retour sur les réseaux sociaux. Les stars de Bravo se battent d’avant en arrière avant les retrouvailles de la saison 12 de l’émission. Cette fois, le drame a commencé lorsque Leakes a suggéré que Burruss l’a empêchée d’obtenir ses propres retombées sur le réseau câblé.

Kandi Burruss et Nene Leakes | Marcus Ingram / . /

Au fil des ans, Burruss a eu un total de 5 retombées et une sixième a été annoncée plus tôt cette année. Les caméras Bravo ont suivi le gagnant d’un Grammy dans The Kandi Factory, Kandi’s Wedding, Kandi’s Ski Trip, Xscape: Still Kickin It et Kandi Koated Knights. Burruss travaille actuellement sur un nouveau spectacle appelé Old Lady Gang qui suivra ce qui se passe dans son restaurant du même nom. Leakes, d’autre part, n’a eu qu’un seul spin-off appelé I Dream Of Nene: The Wedding.

Qu’est-ce qui a déclenché la querelle?

Leakes et Tamar Braxton sont allés sur Instagram Live pour parler à nouveau aux fans. La star de RHOA a fait référence à une vidéo YouTube qu’elle a postée dans laquelle elle a laissé entendre que Burruss était la personne derrière le blocage de ses idées dérivées.

“Je pense que le fait de ne pas avoir mon propre spectacle est dû au fait que certaines personnes ne voulaient pas que je fasse un spectacle”, a déclaré Leakes. «Je suis allé voir Bravo pour différentes idées de spectacles. Pourquoi une seule personne peut faire un spectacle chaque saison après notre spectacle [RHOA], c’est bizarre. “

Bien que Leakes n’ait pas nommé Burruss par son nom, cela impliquait qu’elle parlait d’elle. Burruss a été le seul à avoir de nombreuses retombées sur le réseau câblé.

“Pour moi, cela semble vraiment ombragé pour une personne, saison après saison après saison, de faire un spectacle et aucune de ces autres filles ne peut rien faire”, a ajouté Leakes. “Ce n’est vraiment pas mon choix. Il y a certainement une raison pour laquelle quelqu’un essaie de vous empêcher de ne rien faire. C’est comme si quelqu’un avait peur que vous soyez plus gros qu’eux. Une menace, au fond, qui est tellement ridicule, si soif d’eux. Ça n’a aucun sens.”

Kandi Burruss réagit aux affirmations de Nene Leakes

Les rues d’Atlanta parlaient et la nouvelle est revenue à Burruss qui a réagi aux déclarations de Leakes sur Instagram. L’ancien célébrité Big Brother a partagé l’interview avec Leakes et a publié sa réaction en tirant sur sa co-star.

“Cette vidéo ne sera pas longue, mais je voulais en parler”, a écrit Burruss dans un article supprimé depuis. “Alors Nene Leakes a dit sur son Live avec Tamar Braxton que j’ai mal compris ce qu’elle a dit sur son YouTube … Maintenant, je ne sais pas pour vous tous mais sur cette vidéo, cela ressemblait à un tas de haine et de blâme d’une ‘certaine personne qu’ils continuez à donner un spectacle à «car la raison pour laquelle ses idées de spectacle ne se produisent pas».

Bien que Leakes ait nié qu’elle parlait de Burruss, cette dernière est assez intelligente pour savoir qu’elle était la personne référencée.

“Suis-je en train de trébucher?” De qui parle-t-elle alors dans cette vidéo? FYI: Je n’ai pas le pouvoir d’empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit sur Bravo. Je soutiens chaque projet de mes camarades. La télévision, les affaires ou quoi qu’ils fassent, je poste toujours pour eux même si nous ne nous entendons pas. Je ne comprends pas l’ombre vers moi. Je reste dans ma voie et je ne bloque personne », a poursuivi Burruss.

“Quoi qu’il en soit Nene, nous pouvons en discuter lors de la réunion, mais puisque vous en avez parlé sur votre Live, j’ai pensé que j’aiderais les gens à comprendre un peu pourquoi je ressens ce que je ressens”, a-t-elle conclu.

Nene Leakes répond

Le drame ne s’est pas arrêté là, car Leakes a répondu au post Instagram de Burruss en renforçant la querelle.

“Vous aimez regarder mes vidéos”, a écrit Leakes. “Si je parlais de vous, je n’aurais aucun problème à vous le dire. Tu n’as pas le pouvoir de m’empêcher de recevoir quoi que ce soit. Oui ils ont [given] vous quelques publicités (3 épisodes). Si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec vous, contactez Lisa Bloom et nous pouvons partir de là. »

Dans une deuxième réponse, Leakes a écrit: «De plus, on m’a proposé de nombreuses émissions dérivées et même donné un million de dollars. Si vous ne le croyez pas, appelez Tru Entertainment et Bravo. Au revoir Kandi man. Je te verrai à la réunion. “

Les retrouvailles de la saison 12 de RHOA vont démarrer et si cela indique le déroulement des événements, les fans peuvent être excités.