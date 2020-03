Kandi Burruss taquine de nouvelles fuites de Nene et de l’explosion de Moore au Kenya dans la saison 12

Kandi Burruss de The Real Housewives of Atlanta répand le thé sur ses co-stars. La star de Bravo a été prise au milieu d’une querelle entre Nene Leakes et Kenya Moore. Bien que Burruss ait essayé de ne pas s’impliquer trop dans le drame, elle a été plus encline à soutenir Moore. Sa décision de prendre parti pour l’ancien détenteur du titre de Miss USA a déclenché la fureur de Leakes.

Nene Leakes, Kandi Burruss et Kenya Moore | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Burruss dit que les dames RHOA sont sur la querelle constante entre Moore et Leakes. Elle pense qu’ils ne se sont pas donné le temps de parler et de trancher.

«C’est toujours l’un d’eux qui s’éloigne, alors discutons simplement et essayons de le faire sans nous disputer. Et puis, vous savez, allez au fond du drame, car pour être honnête avec vous, je ne sais toujours pas d’où vient le bœuf, vous savez? ” Burruss a déclaré à Entertainment Tonight.

Le tueur à gages de Kandi Factory dit que même si les gens veulent qu’elle “soit en colère contre le Kenya”, elle n’a aucune raison de l’être.

“Le Kenya et moi avons vraiment commencé, comme si nous étions vraiment cool et, à la fin de la journée, je lui dis quand j’ai l’impression qu’elle ne fait pas, vous savez, quelque chose de cool ou autre”, a ajouté Burruss. “Elle a toujours été bonne avec moi.”

Plus de combats entre Nene Leakes et Kenya Moore

L’une des scènes dont les fans ont parlé tout au long de la saison 12 est celle où Leakes a agi comme si elle allait cracher sur Moore. Les choses ont tellement chauffé lors de cet échange en Grèce que beaucoup ont estimé que c’était la fin de tout. Cependant, Burruss a taquiné qu’il y avait une nouvelle explosion qui devait encore arriver dans la série.

“Ce sont autant d’arguments qui se sont produits cette année, en particulier entre les deux”, a déclaré Burruss. «Et donc, j’étais juste, genre, tu sais quoi? J’ai passé à autre chose. J’espère qu’ils en ont fini. J’espère – je ne sais pas s’ils arriveront jamais à un point où ils pourront être sur la même page, mais ce sera bien. Ce serait bien.”

Bien que Leakes et Moore se soient toujours affrontés, Burruss pense que RHOA est meilleur avec les deux.

“Je pense que c’est mieux quand les deux sont là”, a-t-elle révélé. “Je ne veux pas vraiment voir le spectacle sans l’un d’eux, moi personnellement. Même si, vous savez, il y a des moments où j’ai aussi des fesses. Mais cela n’a rien à voir avec nous. Je veux toujours les voir là-bas. »

Report de la réunion «RHOA»

De nombreux fans s’attendaient à ce que Leakes et Moore résolvent enfin leurs problèmes lors des retrouvailles de la saison 12. En raison de la pandémie de coronavirus, le tournage de la spéciale a été reporté jusqu’à nouvel ordre.

“De toute évidence, cela ne se produit pas”, a déclaré Andy Cohen sur SiriusXM. «J’espère que nous pourrons le filmer dès que possible. Les gens disent: «Pourquoi ne le faites-vous pas à distance?» Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Je ne pense pas que cela fonctionnerait bien. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. “

Depuis lors, Cohen a été testé positif pour le coronavirus et est en quarantaine depuis lors.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.