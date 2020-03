Kandi Burruss vient de recevoir un autre spin-off de Bravo

Le slogan actuel de Kandi Burruss, Real Housewives of Atlanta – “Ne vérifiez pas pour moi à moins que vous n’ayez un chèque pour moi” – s’est avéré être vrai. Elle est apparue dans la série depuis 2009 et a déjà eu quatre spéciaux dérivés. Un nouveau spin-off qui serait actuellement en production se concentrera sur son entreprise familiale en plein essor.

Kandi Burruss | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Ce ne sera pas le premier spin-off «RHOA» de Kandi Burruss

Burruss est femme au foyer à temps plein depuis la saison 2 de RHOA. Tout au long de son passage dans la série, elle a montré ses atouts musicaux en tant que chanteuse, écrivaine, productrice et propriétaire de label de musique. En plus d’écrire des chansons pour certains des plus grands noms de la musique tels que TLC, Ed Sheeran et Destiny’s Child, Burruss a également travaillé sur la musique de visages de femmes au foyer célèbres – y compris Kim Zolaiack et Lawrence Washington.

Source: Instagram

Bravo a pris note de la capacité folle de Burruss et lui a donné un spin-off qui se concentrait sur sa découverte et son développement de talents à venir. La Kandi Factory a été créée en 2012 et sur huit épisodes, Burruss a aidé 16 espoirs à rêver de devenir la prochaine grande chose en musique. Le spectacle a duré une saison.

Source: YouTube

Les fans de RHOA ont également suivi la relation complexe de Burruss avec sa mère, Mama Joyce, face à l’aversion de Joyce pour le mari de Burruss, Todd Tucker. Un mariage spécial Bravo a détaillé la route rocailleuse du couple vers l’autel que Joyce a essayé d’empêcher de se produire.

Source: YouTube

Bravo a ensuite donné à Burruss un autre spin-off qui faisait la chronique de ses tentatives pour réparer et mélanger sa nouvelle famille. Pendant trois épisodes, Kandi’s Ski Trip a suivi Burruss et Tucker, ainsi que leurs familles, travaillant dur pour mettre leurs relations sur la bonne voie.

Source: YouTube

Après le succès des autres spin-offs de Burruss, elle s’est à nouveau associée au réseau après avoir retrouvé son groupe de R&B Xscape. Just Kickin ’It a été diffusé en épisodes de quatre heures et a fait la chronique de Burruss et de son groupe sur la route du Essence Music Festival et de leur décision finale de finalement offrir aux fans une tournée de retrouvailles.

Kandi Burruss tourne un nouveau spin-off de «RHOA» sur son restaurant familial, Old Lady Gang

Parmi toutes les entreprises dérivées de Bravo, Burruss a eu le plus de succès en termes d’audience et d’audience. Burruss a également eu le plus de promotions et le plus de variétés, documentant divers aspects de sa vie personnelle et de ses entreprises.

Source: Instagram

Les fans de RHOA ont regardé Burruss et Tucker travailler de la conception à l’actualisation pour ouvrir leur premier restaurant, Old Lady Gang. Le restaurant a ouvert ses portes en 2016 et est une ode à la mère et à la tante de Burruss et à leurs générations de recettes familiales de soul food. Ils ont actuellement trois emplacements à Atlanta.

Source: Instagram

En 2019, The Jasmine Brand a révélé que Burruss préparait un autre spin-off axé sur le restaurant. À l’époque, le point de vente a noté que l’émission mettrait en vedette Burruss, Tucker et leur personnel.

Source: Instagram

Selon un nouveau rapport du Atlanta Journal Consitution, l’émission est officiellement passée en mode production. Une source d’un bureau du film géorgien n’a pas fourni de détails supplémentaires au point de vente et Bravo n’a pas fait d’annonce officielle.

L’émission suivrait le modèle de l’ancienne actrice des Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump, et de sa série dérivée du restaurant, Vanderpump Rules.