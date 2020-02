Kanye West a quitté Kim Kardashian avec des sacs après que le baiser de l’ascenseur torride et les fans aient été chatouillés

Kanye West et son épouse, Kim Kardashian West, mieux connue sous le nom de Kimye, ont certainement reçu beaucoup de presse ces derniers jours. Le couple, marié depuis six ans, est l’un des couples les plus célèbres d’Hollywood. Entre le statut de rappeur de West, la renommée que Kardashian a cultivée de son émission de télé-réalité à succès Keeping Up with the Kardashians et de leur valeur nette combinée, les fans sont complètement obsédés par eux. En fait, en raison de leur célébrité, les parents de quatre enfants reçoivent de la presse pour faire des choses de tous les jours. Bien sûr, le week-end dernier n’a pas fait exception.

Le 14 février 2020, Kardashian et West ont assisté au match des célébrités des étoiles NBA 2020. Comme c’était la Saint-Valentin, il n’est pas surprenant qu’ils se soient retrouvés sur la Kiss Cam. Et tandis que Kardashian était tout pour partager un baiser rapide, West semblait être opposé ou inconscient. Les fans ont rapidement remarqué que West avait laissé Kardashian accroché avec des lèvres plissées. Après quelques secondes, la propriétaire de KKW Beauty se pencha et déposa un simple baiser sur la joue de son mari. Bien sûr, Twitter a trouvé le moment difficile et digne de grincer des dents et a commencé à se moquer du couple.

Kardashian a publié une vidéo torride sur son histoire Instagram

Il est tout à fait possible que les blagues aient réussi à atteindre l’oreille de Kardashian parce que, peu de temps après, elle a posté une vidéo d’elle et West partageant un baiser torride dans un ascenseur à son histoire Instagram. La vidéo montre un ascenseur descendant tandis que Kardashian et West sont en pleine étreinte. Lorsque l’ascenseur atteint enfin sa destination, le couple se sépare et West sort de l’ascenseur en souriant. Kardashian, d’autre part, essaie de saisir ses sacs à provisions. La vidéo s’arrête juste avant la fermeture des portes de l’ascenseur, laissant Kardashian à l’intérieur.

Naturellement, les fans avaient beaucoup à dire au sujet de West laissant Kardashian avec les sacs et poursuivant son joyeux chemin. Ils ont estimé qu’il aurait dû l’aider et ont eu diverses réponses à sa décision de ne pas le faire. La plupart des gens étaient très amusés par la situation, tandis que d’autres étaient un peu déçus. D’autres ont estimé que West était juste dans le brouillard après avoir partagé un baiser si torride et laisser Kardashian avec les sacs n’était rien de plus qu’une erreur de jugement. Quelques personnes se sont même senties justifiées pourquoi West n’avait pas saisi les sacs. Ils pensaient que s’ils étaient des achats de Kardashian, elle devrait être responsable de les obtenir.

«La façon dont elle a attrapé ses propres sacs m’envoie», a écrit une personne, se prélassant dans leur propre amusement. “😂😂😂😂 Il la laisse beaucoup pendre ces derniers temps”, a déclaré une autre personne, faisant probablement référence au moment de la Kiss Cam. “Lol… .Kanye avait zéro Fu * ks … Il était comme Dem vos sacs u peuvent les prendre et avec un sourire sur son visage”, a déclaré une autre personne. “Ces sacs ne pèsent évidemment pas une livre alors pourquoi vous insistez tous? ” un autre utilisateur d’Instagram interrogé. “Comment vous vous sentez gêné deux fois en une semaine”, a ajouté une autre personne.

Le baiser de l’ascenseur n’était-il qu’un coup de publicité

Bien que les gens aient eu diverses réactions au baiser de l’ascenseur, une grande partie des gens semblaient croire qu’il n’était pas authentique. Ils pensaient que ce n’était rien de plus qu’une réponse publique aux gens qui disaient que West ne voulait pas embrasser sa femme lors du match de basket. «Littéralement TOUJOURS pour une photo ou une vidéo. Ils ont toujours l’air tellement forcés que c’est tout pour la caméra. Non merci », a écrit une personne. “Nan … elle voulait juste se réconcilier avec lui en ne l’embrassant pas à ce match”, a lancé une autre personne. “Elle a dit, ici Dieu de la nourriture, enregistre-nous ok lol mais ensuite elle a oublié que le reste de la vidéo serait de sa gauche accroché avec tous ces sacs, 💼 😝😂😂😂 », a écrit un fan. Comme la vidéo a été coupée, nous ne pouvons pas dire ce qui s’est passé ensuite. Peut-être que West est effectivement revenu et a aidé sa femme après tout. Mais nous ne serions pas surpris s’il ne le faisait pas.