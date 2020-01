Kanye West a un problème notoire avec la police des corps des femmes

La société a parcouru un long chemin en ce qui concerne l’égalité des droits pour les femmes et les minorités, mais elle n’est pas encore allée assez loin. Il suffit de regarder Hollywood ou l’Amérique des entreprises ou même les paroles de chansons diffusées à la radio.

Parfois, c’est subtil, et parfois les gens qui agissent de manière raciste ou sexiste sont flagrants de leurs actions. Cela arrive un peu à Hollywood ces jours-ci, des célébrités accusées d’être racistes au sexisme auquel les femmes sont confrontées aux fréquentes disparités de rémunération. Il n’est donc pas surprenant que même le rappeur Kanye West figure sur la liste des célébrités qui entrent dans cette catégorie.

West a peut-être plus d’un problème, il est un peu dehors après tout, mais il n’y a que du temps pour quelques-uns de ses problèmes dans cette descente. Non, il ne s’agit pas de son album controversé Jesus is King et de sa nouvelle foi, mais de la façon dont il traite les femmes.

Kanye West a récemment soutenu les commentaires controversés de TI

En novembre 2019, le rappeur TI a parlé lors d’une interview en podcast d’avoir une conversation sur le «sexe» avec ses enfants. Il a ensuite partagé qu’il avait non seulement eu des discussions sur le sexe, mais qu’il allait également chez le gynécologue chaque année avec sa fille pour s’assurer qu’elle était toujours vierge.

Cela a créé un tollé sur les médias sociaux concernant la façon dont les gens dégoûtants et possessifs pensaient que c’était. TI s’est depuis excusé pour ses propos et affirme qu’ils ont été mal compris.

“Premièrement, je suis venu éclaircir toutes les idées fausses qui entouraient la façon dont nous interagissons et parentons et ce qui est approprié et inapproprié”, a-t-il déclaré lors de l’émission “Red Table Talk” de Jada Pinkett Smith. «Mes intentions ont été terriblement mal interprétées et mal conçues. Tout ce faux récit vient d’être sensationnalisé. »

West a apparemment pensé que c’était tout à fait correct – même normal – et définitivement approuvé par Dieu. Lors d’un discours qu’il a prononcé après sa renaissance controversée en tant que chrétien, West a été enregistré sur une vidéo disant: “Ils essayaient de jouer à TI, mais il parle de quelque chose qui est approuvé par Dieu.” West pense certainement que contrôler le corps d’une femme est son droit.

Kanye West a une histoire de dicter la garde-robe de Kim Kardashian

Bien que vous voyiez beaucoup de leurs relations sur le fait de suivre les Kardashian, il y a encore beaucoup de choses que vous ne voyez pas. West semble assez possessif sur le corps de Kim Kardashian, de son clip Bound 2 où il conduisait une moto avec elle complètement nue sur ses genoux à son obsession pour ce qu’elle porte. Il dégage une ambiance assez sexiste.

En 2012, il a amené sa styliste chez elle et a fait une révision complète de son placard, jetant tout ce qu’il n’approuvait pas. Ses fans le soutiennent généralement parce qu’ils la soutiennent, mais ce sont les parties de lui qu’ils ont tendance à ne pas aimer autant, d’autant plus que cela ne semble pas concerner son sens de la mode – ses fans l’ont récemment rôti pour son manque de sens de la mode . Non, il s’agissait de contrôler.

Plus récemment, West a fait la une des journaux pour avoir tenté de faire en sorte que Kardashian s’habille plus modestement. West a exprimé son mécontentement avec l’ensemble Met Gala 2019 de Kardashian.

“Je suis passé par cette transition où être un rappeur, regarder toutes ces filles et regarder ma femme, comme,” Oh, ma fille doit être comme les autres filles montrant leur corps. “Je ne savais pas que c’était affectant mon âme et mon esprit en tant que personne mariée et père de maintenant… sur le point d’avoir quatre enfants. Un corset est une forme de sous-vêtements, il fait chaud, pour qui? “, A déclaré West à Kardashian dans un épisode de Keeping Up With the Kardashians.

Après que Kardashian ait repoussé, West a déclaré: “Vous êtes ma femme et cela m’affecte lorsque les photos sont trop sexy.”

Kanye West a fait des commentaires misogynes sur l’ex-petite amie Amber Rose

Avant Kardashian, West est sorti avec Amber Rose pendant deux ans. Bien qu’elle lui attribue le mérite de l’avoir rendue célèbre, elle a également partagé que le temps passé avec lui n’était pas bon pour elle. Elle a parlé au People Magazine de la façon dont la relation lui avait fait penser au suicide en raison de ses commentaires à son sujet après leur rupture.

West est apparu une fois sur The Breakfast Club de Power 105.1 en 2015, où il a dit qu’il “avait dû prendre 30 douches” après sa sortie avant de se réunir avec sa future femme.

Dans un autre incident, au milieu d’une diatribe Twitter, West a tweeté à Wiz Khalifa: “Vous laissez un strip-teaseuse vous piéger.” Khalifa partage un enfant avec Rose. West a également déclaré: “Vous n’auriez pas d’enfant sans moi”, et “Vous possédez des vagues ???? Je possède ton enfant !!!! ”

Bien qu’il n’y ait pas eu de violence physique, la violence mentale peut être tout aussi néfaste. Il a également veillé à utiliser sa renommée – qui était plus grande que la sienne – pour s’assurer qu’elle était connue comme moindre et qu’elle ne riposterait donc pas.

Leur querelle a duré, amenant même les Kardashian, mais Rose veut juste passer à autre chose. Elle a même créé une fondation pour aider d’autres femmes face à ce qu’elle a fait.