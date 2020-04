Kanye West aide à fournir 300 000 repas aux personnes vulnérables de LA

2020-04-21 17:30:06

Kanye West s’est associé à Chick-Fil-A pour fournir 300 000 repas aux personnes vulnérables de Los Angeles pendant la pandémie de coronavirus.

Le rappeur de 42 ans et la franchise de restauration rapide se sont associés au Dream Center de Los Angeles, une organisation chrétienne à but non lucratif, pour fournir environ 11 000 repas par jour à ceux qui en ont besoin à Los Angeles.

Le fondateur de Dream Center, Matthew Barnett, a déclaré à Fox News dans un communiqué: “Chaque matin, je me réveille et je me tiens dans le parking avec notre personnel dévoué, je suis époustouflé ce jour-là jour après jour, semaine après semaine, il y a suffisamment de nourriture à fournir aux gens qui en ont besoin.

“Le Los Angeles Dream Center est devenu la gare centrale de distribution de nourriture et d’autres produits essentiels. Je suis tellement reconnaissant que notre équipe soit restée en bonne santé et que nous ayons trouvé un moyen sûr de répondre aux besoins urgents de notre communauté. .

“Je ne peux pas remercier assez les différents donateurs qui ont fait de cela une réalité. Voilà à quoi devrait toujours ressembler un quartier, une communauté et une église.”

Barnett a ajouté que la générosité du rappeur «Jesus Is King» a permis à l’organisation de livrer aux personnes vulnérables qui doivent rester isolées dans leurs maisons.

L’association de Kanye avec Chick Fil-A est bien documentée, ayant fait référence à la chaîne de restauration rapide le “ Closed on Sunday ” de 2019.

Mais l’entreprise a déjà fait face à une controverse pour son opposition au mariage homosexuel, y compris des dons à des groupes chrétiens controversés critiqués comme étant anti-LGBT.

Cependant, en novembre 2019, la chaîne a arrêté les dons et a déclaré qu’elle se concentrerait sur l’éducation, le sans-abrisme et la faim.

