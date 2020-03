Kanye West compare la dépression mentale à Deadpool

2020-03-25 16:30:06

Kanye West a comparé sa dépression mentale à celle du personnage de Ryan Reynolds dans «Deadpool».

Le rappeur de “ Bound 2 ” a annulé certaines dates de tournée en 2016 et a été hospitalisé et a maintenant comparé ses expériences de l’époque à celles du personnage de Reynolds Wade Wilson – qui, après avoir entrepris une cure expérimentale pour le cancer en phase terminale et torturé, acquiert des pouvoirs de super-héros mais souffre de cicatrices.

Il a dit: “J’ai vécu ‘Deadpool’. Vous connaissez ce film? J’ai eu une véritable dépression mentale en essayant de rassembler toutes les pièces.”

Et le rappeur de 42 ans déteste le mot “ambitieux” et insiste sur le fait qu’il est “sous ses capacités”.

Il a ajouté: “Je n’aime pas le mot ambitieux. Je suis Kanye West. Le mot ambitieux est sous mes capacités. Je suis juste un faiseur. Vous pouvez voir dans mes yeux qu’il n’y a pas un peu de peur.”

Kanye a également parlé de son soutien public à Donald Trump, affirmant que ses détracteurs essayaient simplement de le “mettre à sa place”.

S’adressant au numéro d’avril 2020 du WSJ. magazine, il a partagé: “Je suis un gars noir avec un rouge [Make America Great Again, Trump’s slogan] chapeau, pouvez-vous imaginer? … Cela m’a rappelé ce que je ressentais en tant que black avant d’être célèbre, quand je me promenais dans un restaurant et que les gens vous regardaient comme si vous alliez voler quelque chose. «C’est votre place, vous, ne parlez pas de vêtements. C’est votre place, vous, vous êtes noir, donc vous êtes démocrate. Tout consiste à remettre les gens à leur place. Classisme, protectionnisme – pas seulement le racisme. Le classisme, c’est comme vivre sur une étagère. Plus vous avez d’argent, plus vous montez. Et vous arrivez au sommet et regardez par-dessus et que voyez-vous? Peur.”

