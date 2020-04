Kanye West dit que le Christ a “ modifié ” son ego

Kanye West n’a jamais eu de problème pour faire la une des journaux. Toute sa vie professionnelle a été marquée par des controverses très médiatisées.

Même avant d’épouser Kim Kardashian, l’une des célébrités les plus en vue au monde, West était au centre de crises publicitaires majeures qui auraient pu renverser tout autre artiste. West, cependant, semblait immunisé contre la négativité.

Que ce soit son association politique avec Donald Trump, sa stupéfiante mise en scène de Taylor Swift, ou ses pannes de santé mentale très publiques, West a toujours réussi à revenir avec un nouveau projet et à reprendre son élan.

Maintenant, dans une interview avec GQ, West révèle encore plus sur sa prochaine étape. Alors que certains fans ont été déconcertés par son pivot vers la musique chrétienne, West semble ferme dans sa conviction qu’il suit ses croyances vers un avenir meilleur. Il croit même que sa nouvelle relation avec le Christ a transformé son fameux «ego».

Kanye West a une histoire d’égoïsme et d’ego

L’ego de l’Ouest est une chose de renommée. Il a été au centre de bon nombre de ses paroles de chansons autobiographiques et de ses déclarations publiques les plus choquantes.

Beaucoup ont souligné la façon dont l’ego de West est associé à une éthique de valeur presque sans précédent qui l’a concentré et conduit depuis l’enfance. Cependant, même au tout début de sa gloire, West a clairement indiqué qu’il se mettrait au-dessus de tous les autres.

En 2004, lorsque West était en lice pour la nouvelle catégorie d’artistes aux American Music Awards, il a été battu par Gretchen Wilson. Au lieu de féliciter ses concurrents (ou, vous savez, de ne rien dire), West a pris la presse pour insulter Wilson et sa musique.

Cela a été un thème tout au long de sa carrière professionnelle. Il rejette quiconque obtient plus de succès que lui, et il n’a pas peur de dire aux autres qu’il est le meilleur.

La religion a été un sujet difficile pour Kanye West

Kanye West | PATRICK KOVARIK / . via .

Il n’y a pas si longtemps, West déclarait publiquement son dédain pour la religion organisée. Même alors que ses prestations du service du dimanche l’ont amené à de nouveaux publics, West a insisté sur le fait qu’il n’était pas religieux: “J’ai l’impression que la religion est plus une question de séparation et de jugement que de rassembler les gens et de les comprendre”, a poursuivi West. “C’est tout ce que je veux dire. Je veux accepter les gens pour qui ils sont. “

Avant cela, cependant, le rappeur avait fait plus que danser autour du thème de la religion organisée. Son album Yeezus de 2013 (essentiellement une exploration égoïste et égocentrique de sa propre identité) contenait un titre intitulé «JE SUIS UN DIEU».

Une partie des paroles fait même allusion à une conversation avec Jésus où West finit par déterminer qu’ils sont sur un pied d’égalité: «Je viens de parler à Jésus / Il a dit:« Quoi de neuf Yeezus? »/ J’ai dit:« S ** t, je me refroidis / Essayer d’empiler ces millions ‘/ Je sais qu’il est le plus élevé / Mais je suis très proche / Mi casa es su casa / C’est notre costra nostra / Je suis un Dieu. “

Kanye West dit que son ego a été transformé

De toute évidence, certains fans rechignent à l’idée que l’Occident axé sur l’ego se tourne vers la musique chrétienne avec sincérité. Beaucoup croient que ce nouvel objectif est simplement une ponction d’argent. Après tout, West vend des marchandises chères lors de ses événements axés sur les chrétiens, et beaucoup voient cela comme de l’hypocrisie de prêcher d’un point de vue religieux tout en en profitant personnellement.

Pour son article de couverture dans GQ, West a dû répondre à quelques questions pointues de l’intervieweur Will Welch sur cette préoccupation.

À un moment donné, West a évoqué le fait que de nombreux fans le considèrent comme ayant commis des transgressions passées: «Je comprends que les gens pensent que j’ai commis des péchés culturels. Mais les seuls vrais péchés sont les péchés contre Dieu, et vous ne voulez pas continuer à pécher contre Dieu. ” Il a poursuivi en disant à l’intervieweur: “Je suis définitivement né de nouveau.”

Il ne voit aucun conflit entre sa personnalité impétueuse et ses prétentions au christianisme. Il a expliqué: “Oh, maintenant, parce que je suis chrétien, je n’ai même plus d’opinion? Je suis chrétien et j’ai encore une opinion. Mais mon opinion est basée sur la Parole. »

Il a également fait référence à ses propres luttes avec la santé mentale, attribuant sa nouvelle relation avec le Christ comme un baume pour ses problèmes passés: «J’exprime ma relation personnelle avec le Christ. Quand je ne possédais pas le maximum de qui je pouvais être en tant que père et le maximum de qui je pouvais être en tant que mari, ce genre de comportement, ce genre de mentalité, m’ont atterri dans un endroit où j’avais besoin d’être soigné . “

En fin de compte, West voit sa nouvelle personnalité comme une extension améliorée de ce qu’il était. “Je pense vraiment qu’il y a un alter ego”, a déclaré West à l’intervieweur. “Et définitivement Christ a changé mon ego.”