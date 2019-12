Kanye West est-il sexiste? Les fans sont convaincus pour ces raisons

Kanye West est un artiste controversé depuis son ascension vers la gloire dans les années 2000. Bien que beaucoup de gens l'applaudissent pour être une représentation des Afro-Américains dans l'industrie de la musique majoritairement blanche, un certain nombre de fans s'inquiètent également du fait que West soit potentiellement sexiste.

Au fil des ans, West a fait beaucoup de choses qui laissent un mauvais goût dans la bouche des gens. Voici les raisons pour lesquelles les fans croient que West suinte de sexisme avec certains de ses comportements.

Kanye West essaie de contrôler l'image de Kim Kardashian

Kanye West | SAUL LOEB / . via .

West a récemment été critiqué pour avoir «contrôlé» son épouse, Kim Kardashian, surtout en ce qui concerne son image.

Lorsque West et Kardashian ont commencé à sortir ensemble, West a insisté pour jeter la plupart des vêtements qu'elle possédait et les remplacer par des choses qu'il approuvait. Bien que Kardashian semble regarder en arrière cette situation de manière positive et même dire qu'il est son «styliste de choix», de nombreux fans pensent toujours qu'il est bizarre que West fasse une telle chose à un partenaire adulte.

Ces jours-ci, West est très dévoué au christianisme, et il semble vouloir que Kardashian change à nouveau son image. Dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians il y a quelques mois, West a dit à Kardashian qu'elle devrait s'habiller de façon plus conservatrice, en disant: "Vous êtes ma femme et cela m'affecte lorsque les photos sont trop sexy."

Kanye West semble se concentrer beaucoup sur la beauté physique de Kim Kardashian

Il est clair que West se soucie beaucoup de l'apparence physique de Kardashian. Bien qu'il soit normal de faire attention à l'apparence de votre conjoint, la façon dont West se comporte fait croire aux fans qu'il ne voit pas Kardashian autrement que comme un régal qu'il peut avoir dans son bras.

Par exemple, ses paroles sur elle parlent souvent d'elle comme d'un trophée qu'il a gagné. Il semble également la dresser contre d'autres femmes, qu'il appelle des «houes».

Kanye West a fouillé son ex-petite amie Amber Rose

West a également eu une histoire de ne pas être très gentil avec son ex-petite amie Amber Rose. Les deux d'entre eux étaient ensemble depuis quelques années à la fin des années 2000, mais après leur séparation, il y avait beaucoup de nuances jetées par les deux côtés.

En 2015, West a fait des commentaires très méchants à propos d'Amber Rose, en disant: «Si Kim était sortie avec moi la première fois que je voulais être avec elle, il n'y aurait pas d'Amber Rose. C'est très difficile pour une femme de vouloir être avec quelqu'un qui est avec Amber Rose. J'ai dû prendre 30 douches avant de rejoindre Kim. »

Dans la chanson de West "30 Hours", il rappe également: "Mon ex dit qu'elle m'a donné les meilleures années de sa vie, j'ai vu une photo récente d'elle, je suppose qu'elle avait raison."

Kanye West a soumis Taylor Swift à son comportement sexiste

En plus de se quereller avec Rose, West est également connu pour ne pas s'entendre avec Taylor Swift. Leur boeuf a commencé en 2009 aux Video Music Awards lorsque West a interrompu le discours d'acceptation de Swift pour la meilleure vidéo féminine.

Dans son communiqué de 2016, «Famous», West a parlé de l'incident. Il a dit: «Je me sens comme moi et Taylor pourrait encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi? J'ai rendu cette chienne célèbre. "West a affirmé que Swift avait approuvé les paroles, mais le porte-parole de Swift a insisté sur le fait qu'elle n'approuvait rien qui avait un" message misogyne fort ".

En tout cas, West est allé encore plus loin quand il a sorti le clip de la chanson, qui comprenait une silhouette nue ressemblant à Swift au lit à côté de West.

Kanye West soutient les hommes accusés d'inconduite sexuelle

En outre, un signe pour de nombreux fans que West est sexiste réside dans le fait qu'il a montré son soutien aux hommes infâmes qui ont été accusés d'inconduite sexuelle.

En 2016, il a tweeté: "BILL COSBY INNOCENT !!!!!!!!!!" et a suscité beaucoup d'indignation sur Internet. Cosby a été accusé d'avoir accusé sexuellement plus de 50 femmes, et les gens pensent que le tweet de West dit que le rappeur ne croit pas à ces accusations.

West s'est également aligné sur Donald Trump, qui n'a pas exactement été une icône pour l'égalité des sexes. Trump a été accusé par plusieurs personnes d'agression sexuelle, et le président a même nommé Brett Kavanaugh à la Cour suprême malgré le fait que Kavanaugh lui-même soit également accusé d'agression sexuelle.