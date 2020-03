Kanye West fait un don à des œuvres de bienfaisance locales fournissant des repas à ceux qui en ont besoin

2020-03-20 09:30:06

Kanye West a soutenu deux organismes de bienfaisance locaux pour aider à fournir des repas à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Kanye West a fait un don à des œuvres caritatives locales pour fournir des repas à ceux qui en ont besoin.

Le rappeur de 42 ans a généreusement soutenu deux organisations dans sa ville natale de Chicago et de Los Angeles, où il vit actuellement, pour aider les personnes qui se débattent pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Josephine Wade – qui dirige We Women Empowered à Chicago – a déclaré à Access Hollywood: “Aujourd’hui, quand j’ai reçu cet appel, Kanye West voulait aider les personnes âgées à Chicago et il a choisi sa ville natale dans le South Side, son ancien quartier, j’étais au-delà mots.

“Et en un seul coup de téléphone, dans un exemple aujourd’hui, notre monde a changé.”

L’organisation fournit un service de livraison de repas aux personnes âgées dans la région de Chicago où Kanye a grandi.

Le hitmaker de «Jesus Walks» aurait également fait un don au Dream Center de Los Angeles, dans le but d’aider le service de restauration «au volant» de l’organisme de bienfaisance pour les personnes touchées par la crise actuelle.

On dit que l’organisation nourrit actuellement 7 000 personnes par jour, mais elle prévoit que ce chiffre augmentera de 2 000 autres.

L’épouse de Kanye, Kim Kardashian West, a envoyé un message sévère à ses fans – en particulier ceux qui sont “jeunes et en bonne santé” – sur Instagram, leur demandant de “se soucier de la santé et de la sécurité” des autres en s’assurant qu’ils restent à la maison et pratiquent des activités sociales. distance afin d’essayer de stopper la propagation de la maladie respiratoire.

Écrivant dans une histoire Instagram, Kim a expliqué: “S’il vous plaît, tout le monde, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé, veuillez prendre la directive de rester à la maison très au sérieux si vous vous souciez de la santé et de la sécurité de votre maman, père, grands-parents, sœurs, frères, enfants et la communauté.

“À moins que vous ne quittiez votre domicile pour aller travailler, faire le plein de nourriture et de produits essentiels, voir votre médecin ou aider une personne dans le besoin, comme un voisin âgé, veuillez ne pas ignorer la gravité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter le propagation de ce virus. (sic) “

Mots clés: Kanye West, Kim Kardashian West

Retour au flux

.