Kanye West laisse vraiment un ascenseur fermer après Kim Kardashian Post-Makeout

Kim Kardashian et Kanye West ont une relation vraiment fascinante. Lorsque deux des individus les plus égoïstes du monde ont commencé à sortir ensemble, beaucoup pensaient que ce n’était rien de plus qu’un coup de publicité.

D’autres ont indiqué que les relations de courte durée de Kardashian étaient présumées comme un présage que cela ne durerait pas. Mais la paire – surnommée Kimye par les fans – a donné tort aux critiques.

Maintenant, cependant, certains de ces critiques sont pris récemment pour filmer comme preuve qu’ils avaient raison depuis le début. West s’éloigna d’un ascenseur quittant Kardashian pour porter tous les sacs et se diriger vers la porte qui se fermait. Est-ce un signe que les deux ne sont pas aussi fous l’un de l’autre qu’ils le prétendent?

Kim Kardashian et Kanye West ont un mariage de soutien

Kanye West et Kim Kardashian | Roy Rochlin / .

Malgré les rumeurs selon lesquelles leur relation serait un coup de publicité, le couple a traversé de nombreuses tempêtes ensemble et semble vraiment se soutenir mutuellement. Kardashian était aux côtés de West lorsqu’il a eu une crise de santé mentale très publique. Pendant ce temps, West s’est précipité pour être avec sa femme lorsqu’elle a été volée sous la menace d’une arme.

En plus de ces moments d’intensité très médiatisés, la paire semble avoir construit une vie ensemble qui fonctionne bien pour eux. Ils ont quatre enfants ensemble et ont trouvé un moyen de faire travailler leur temps pour que chacun puisse poursuivre ses passions.

Que cela signifie déménager dans le Wyoming pour que West puisse réaliser ses fantasmes ou budgétiser son temps afin que Kardashian puisse poursuivre une carrière en droit, ils trouvent un moyen de faire en sorte que tout fonctionne.

Kanye West a laissé Kim Kardashian dans un ascenseur

Récemment, la paire a été filmée dans un ascenseur. Tout d’abord, la vidéo montre un doux moment d’affection du public. Alors que l’ascenseur descend, Kardashian se penche vers l’Ouest avec sa main sur sa poitrine tandis que les deux s’embrassent. La caméra capture tout cela à travers les portes vitrées.

Alors que les portes s’ouvrent, Kardashian rompt le baiser et recule. West sort ensuite de l’ascenseur, laissant Kardashian derrière pour ramasser les sacs alors que la porte de l’ascenseur commence à se fermer. Les fans et les critiques ont rapidement sauté sur la vidéo comme preuve que West est égoïste et indifférent à sa femme ou même que toute la relation est une imposture.

Les réactions des fans ont été mitigées

De nombreux fans ont utilisé la vidéo comme preuve de leur croyance de longue date que Kardashian et West simulent simplement leur relation à des fins publicitaires. “Parce que ce n’était pas un PDA … c’était de la publicité”, a écrit un utilisateur nommé miss_erikarenee sur Instagram. Un autre utilisateur, georgia_ishaman, a partagé un sentiment similaire: «Littéralement TOUJOURS pour une photo ou une vidéo. Ils ont toujours l’air tellement forcés que c’est tout pour la caméra. Non merci.”

D’autres ont simplement fait la lumière sur la situation. «Si ce sont ses vêtements, puis ses sacs», a écrit l’utilisateur sonjaaaaaa_ en riant. D’autres encore ont souligné qu’il ne s’agissait que de deux sacs. Ce n’est pas comme si West avait laissé Kardashian lutter pour transporter quelque chose qu’elle ne pouvait pas gérer.

Je me trompe peut-être, mais Kanye ne mérite pas Kim Kanye ne mérite personne. tu vas oublier ta fille. Tenez au moins la porte

– LEMONS (@charmagneX) 21 février 2020

Pour d’autres, la situation était beaucoup plus grave. Ils ont souligné les actions de West comme un signe de manque de respect et sont même allés jusqu’à dire qu’il ne «méritait» pas sa femme.

Un utilisateur de Twitter, Giovanni Teran, a profité de l’occasion pour parodier l’incident dans sa propre vidéo. Dans ce document, il imite le sourire suave de West alors qu’il descend de l’ascenseur. À l’arrière-plan, une femme a du mal à ramasser plusieurs sacs sur le plancher de l’ascenseur, et il se retourne comme s’il oubliait quelque chose, ce qui va vraisemblablement l’aider.

Au lieu de cela, il prend un sac de sport de sa propre épaule et l’ajoute à sa pile écrasante à transporter. Enfin, il sort de l’ascenseur alors que la porte se referme sur la femme et le bordel.

Bien que cela puisse être un moment comique qui a laissé Internet brouiller de commentaires et de blagues, il n’y a aucune preuve réelle que la situation soit une fenêtre sur autre chose que deux personnes descendant d’un ascenseur.