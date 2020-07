Kanye West ne laissera pas COVID-19 ruiner son statut de milliardaire

Kanye West se soucie beaucoup de son statut de milliardaire et de sa réputation globale d’homme d’affaires avisé. Ce n’est certainement pas un bon moment pour être dans le commerce de détail de luxe.

Les entreprises du monde entier se débattent au milieu de la pandémie de COVID-19. Même avec la levée des restrictions de fermeture, de nombreux consommateurs hésitent à revenir dans le monde et à dépenser le revenu disponible, choisissant plutôt d’épargner en raison de l’incertitude de l’économie. West ne laisse pas ces dures réalités entraver ses rêves.

Le commerce de détail est aux prises avec la pandémie

Le visage du commerce de détail était déjà en train de changer avant la sortie de COVID-19. Les magasins de brique et de mortier peinaient à attirer les consommateurs comme ils le faisaient par le passé, et les habitudes de consommation changeaient pour préférer les magasins en ligne. La pandémie, cependant, a intensifié cette transformation et sera probablement un événement culturel qui constituera un marqueur historique de changement permanent dans notre façon de faire des affaires.

Cela laisse quelqu’un comme West dans une situation difficile. Il est probablement encore plus connu pour ses efforts musicaux. Il était l’un des artistes hip-hop les plus connus et les plus populaires de tous les temps, et il s’est récemment concentré sur les œuvres de gospel dans le cadre de son projet de service dominical.

À travers tout cela, cependant, West est resté cohérent avec un amour vocal de la richesse et de la renommée qui l’accompagne. Une grande partie de sa propre fortune a été construite grâce à son travail dans le monde de la mode.

Kanye West est une designer à succès

West a connu de nombreux succès dans la mode. Sa collaboration en 2009 avec Nike pour créer The Air Yeezy 1 a été un succès retentissant avec les chaussures à 215 $ qui se vendent presque immédiatement et ont une valeur de revente bien supérieure à leur prix de vente. En collaboration avec Louis Vuitton, la gamme de chaussures West se vendait jusqu’à 1 200 $ la paire. Une incursion précoce dans la mode féminine après un stage chez Fendi ne s’est pas déroulée comme prévu, mais West s’est rapidement ralliée.

Aujourd’hui, la ligne de vêtements Yeezy est parmi les plus performantes au monde. La marque emblématique est toujours associée le plus étroitement aux chaussures, mais West s’est également diversifié dans d’autres projets. Des bottes aux pulls à capuche et vêtements de sport aux chaussures habillées pour femmes, West a ses doigts dans de nombreuses parties du monde de la mode, et son style a une portée emblématique qui influence définitivement toute l’industrie.

Kanye West se soucie de son image

Bien sûr, une grande partie de l’attrait de West repose sur sa propre personnalité compliquée. Une partie de cette image consiste à toujours respirer la confiance et le succès. C’est peut-être la raison pour laquelle West se soucie tellement d’être perçu comme un milliardaire. Lorsque West est apparu dans une histoire pour Forbes en 2019, il était vexé que le magazine ne le reconnaisse pas comme un milliardaire, alors il voulait remettre les pendules à l’heure.

West voulait tellement être inclus sur la liste qu’il a appelé Forbes publiquement pour le camouflet et a ensuite envoyé des documents pour s’assurer qu’il serait inclus à l’avenir. Il semble maintenant qu’il s’assure que son statut reste sécurisé. Comme Forbes l’a noté, le statut de milliardaire de West est précairement perché sur une participation «hautement illiquide» dans sa propre entreprise. Si West ne parvient pas à résister aux tempêtes de la pandémie, son statut sera certainement en danger.

Pour éviter que cela ne se produise, West a conclu des accords. West a partagé une photo qui taquinait une éventuelle collaboration avec le Gap, et les stocks ont immédiatement grimpé. Maintenant, les détails de ce partenariat arrivent, et il semble que West produira une gamme abordable de «produits de base élevés» pour hommes, femmes et enfants.