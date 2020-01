Kanye West obtient un texte en collier pour sa femme Kim Kardashian West

2020-01-14 20:30:05

Kanye West avait un message texte inspirant qu’il a envoyé à sa femme Kim Kardashian West transformé en collier Cartier pour elle.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a admis que le rappeur de 42 ans était “toujours le plus attentionné” en matière de cadeaux, mais même elle était époustouflante quand il lui a présenté le bijou vintage sur mesure .

Prenant sur son compte Instagram, la star de la télé-réalité de 39 ans a téléchargé une photo d’elle portant le collier en or et a écrit: “Si vous regardez attentivement mon collier, vous pouvez le voir d’après un texte que Kanye m’a envoyé. Il a pris un étonnant vintage un collier plaque d’or Cartier et l’a fait esquisser. Il est toujours le plus attentionné en matière de cadeau (sic) “.

La beauté brune a également téléchargé une capture d’écran du message en question, qui disait: “C’est votre vie. Marié avec quatre enfants, Sortez les gens de la prison, Couverture de Vogue, Allez à l’église chaque semaine avec votre famille. Les rêves deviennent réalité. ”

Pendant ce temps, Kim a récemment déclaré qu’elle ne «comprenait» pas toujours le rappeur de «Bound 2» – avec qui elle a quatre enfants; North, six, Saint, quatre, Chicago, 23 mois et Psaume, huit mois – mais elle pense qu’il est important de se concentrer sur la façon de “grandir” à partir de cela.

Elle a déclaré récemment: “La seule chose cohérente est que notre relation n’a jamais cessé d’être amusante.

“Et c’est OK de ne pas se comprendre. C’est OK de ne pas avoir les mêmes sentiments tout le temps. Il s’agit juste de comprendre comment nous pouvons grandir de cela, ou quelle est la leçon de cela, et de nous donner de l’espace et du temps pour comprendre cela.

“Vous devriez voir sur quoi il travaille maintenant. Il est fasciné par les bâtiments et les maisons. Il veut faire des logements à faible revenu et faire en sorte que le design soit élevé: simple et cool et abordable. Il soutient vraiment [the American artist] James Turrell et ils travaillent ensemble sur des choses qui seront passionnantes. Il construit la communauté. “

