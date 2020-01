Kanye West pleure Kobe Bryant et Gianna Bryant avec un service de minuit

Kobe Bryant était l’une des stars de la NBA les plus marquantes de l’histoire américaine, avec non seulement plusieurs victoires aux championnats, mais aussi une famille aimante et une base de fans dévouée. Pour les amateurs de sport, Bryant était l’un des grands. Même dans l’équipe adverse, il a exigé le respect des joueurs et des fans du monde entier.

À la suite de sa mort prématurée dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille Gianna Bryant et de sept autres victimes, Kobe Bryant a été pleuré lors du dernier service dominical de Kanye West. L’artiste a freestylé et s’est souvenu de Kobe Bryant aux côtés de Chance the Rapper et Kirk Franklin.

Kobe Bryant et Gianna Bryant sont morts dans un accident d’hélicoptère

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant | Allen Berezovsky / .

CNN rapporte que Kobe Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres passagers étaient à bord d’un hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé sur une colline à Calabasas, en Californie, dimanche matin.

L’hélicoptère montait pour éviter une couche de nuages ​​avant que le contact radar ne soit perdu. Selon certaines informations, la visibilité était extrêmement faible, de sorte que le service de police de Los Angeles avait immobilisé ses propres hélicoptères.

Bryant était à bord avec Gianna Bryant, qui devait jouer dans un match avec les Los Angeles Lady Mambas à la Mambas Academy. Depuis l’accident, les souhaits et les souvenirs affluent des fans du monde entier.

Barack Obama a tweeté: «Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable. »

Magic Johnson a écrit: «Alors que j’essaie d’écrire ce billet, mon esprit s’emballe. Je suis incrédule et j’ai pleuré toute la matinée à cause de cette nouvelle dévastatrice que Kobe et sa jeune fille, Gigi, sont décédées dans un accident d’hélicoptère. Cookie et moi avons le cœur brisé. “

Kobe Bryant a déjà partagé ses pensées sur la mort

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant | Harry How / .

Dans une interview avec The Ringer en 2016, Kobe Bryant a discuté de ses pensées sur la mort et la mort, et sa réponse apportera, espérons-le, un peu de réconfort aux fans pendant cette période difficile.

Le Ringer a demandé à Bryant à quoi ressemblait sa relation avec la mort. Bryant a répondu: «Une question confortable.» La question est venue à peu près au moment où Kobe Bryant a pris sa retraite, et cela semblait donc particulièrement significatif.

La superstar de la NBA a ajouté: «C’est confortable. C’est une compréhension. Vous ne pouvez pas vivre sans la mort. Ne peut pas avoir de lumière sans l’obscurité. C’est donc une acceptation de cela. Quand est venu le temps de décider si je devrais prendre ma retraite ou non, [it was] vraiment une acceptation de cette mortalité à laquelle tous les athlètes sont confrontés. Et si vous le combattez, vous aurez toujours cette lutte intérieure en vous. … Alors… je suis à l’aise avec ça. “

Quant à l’idée d’une vie après la mort, Bryan a déclaré: «Je ne sais pas… je ne sais pas. Mais je saurai quand je mourrai. Pour moi, c’est aussi simple que cela. Je ne sais pas. Nous verrons.”

Kanye West a pleuré Kobe Bryant au service du dimanche

Kobe Bryant et Kanye West | Images de Noel Vasquez / GC

Kanye West a toujours été un grand fan de Kobe Bryant, et cela a été particulièrement évident lors de son service spécial du dimanche ce week-end après la mort de Kobe et Gianna Bryant.

Après l’accident, Kanye West a tweeté: «Kobe, nous t’aimons, frère. Nous prions pour votre famille et apprécions la vie que vous avez vécue et toute l’inspiration que vous avez donnée. “

West avait Kirk Franklin et Chance the Rapper présents pendant son service de minuit. Chance a interprété «Ultralight Beam» et Kirk Franklin s’est adressé à la foule au sujet de traverser des moments difficiles de deuil. West lui-même a donné une performance de style libre commémorant Kobe Bryant.

Kim Kardashian a écrit sur Instagram: «Mon cœur est si lourd. Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles concernées. Cela nous a tellement touchés, mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que ressent Vanessa en train de perdre son mari et sa petite fille. Je pleure juste en y pensant. Je prie pour la famille Bryant, la famille Altobelli et les familles de tous ceux qui ont péri dans cette tragédie impensable. Rest In Peace Legend. “