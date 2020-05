Kanye West possède une flotte impressionnante de véhicules dans son ranch du Wyoming

Kanye West a récemment été une figure controversée. Mis à part la controverse, son talent est indéniable, tout comme son célèbre mariage dans la famille Kardashian. Cela dit, lorsque West ne passe pas de temps avec sa famille à Los Angeles, il est probablement en tournée ou dans son ranch du Wyoming. Il se passe beaucoup de choses sur le ranch de 4 000 acres de West, mais une chose étrange qui se produit également est le fait que West a beaucoup de véhicules là-bas. Voici un aperçu du ranch du Wyoming de Kanye West et de la flotte massive de véhicules qui s’y déplacent.

Que se passe-t-il au ranch de Kanye West dans le Wyoming

Au cœur du ranch de West, qui est en fait appelé West Lake Ranch, est un rêve. Comme l’a dit GQ, à part un studio de fortune que West a construit sur la propriété, West Lake Ranch n’est pas si différent de ce à quoi il ressemblait quand il a acheté le terrain. Mais, même lorsque West n’est pas au Wyoming, il pense et planifie toujours l’avenir de West Lake Ranch.

West a eu un effet profond sur beaucoup de choses. Bien qu’il ait principalement influencé la musique et la mode, GQ a déclaré qu’il prévoyait actuellement de changer le monde tel que nous le connaissons. West a déclaré à GQ qu’il voulait que West Lake Ranch soit un «campus Yeezy» et que ce que West et son équipe font là-bas serait «un changement de paradigme pour l’humanité». Actuellement, il semble que West utilise West Lake Ranch pour expérimenter des bâtiments futuristes.

Les bâtiments que West et ses architectes planifient sont des dômes et, comme l’un des architectes de West l’a dit à GQ, ont «un grand aspect de durabilité». Il reste à voir si les plans de West pour ces bâtiments changeront le monde. Mais, en attendant, West a 4 000 acres de terrain que lui et son équipe doivent parcourir, alors naturellement, il a beaucoup de véhicules.

La flotte de véhicules du ranch de Kanye West

Comme de nombreux Américains qui vivent ou travaillent dans un ranch, West possède une flotte de camions sur son campus Yeezy. GQ a déclaré que West avait une «armée» de Ford F-150 Raptors, qui étaient tous peints en noir. Chaque Raptor commence à environ 53 000 $, alors West a dépensé une bonne somme d’argent pour cette flotte de Raptors.

Mais ce n’est pas tout. GQ a déclaré que West possédait également une poignée d’UTV d’un fabricant inconnu. Lorsque ces UTV ne suffisent pas, GQ a déclaré que West possédait également 10 VTT SHERP. Lorsque ces VTT ne suffisent pas, GQ a déclaré que West avait également un char, une Ripsaw EV2 pour être précis. Sans surprise, tous ces véhicules étaient également peints en noir.

Un aperçu du VTT SHERP et de la Ripsaw EV2

Selon SHERP, son VTT est un VTT de fabrication russe qui peut surmonter presque tous les obstacles sur son chemin. Il n’est pas très puissant, car il n’a qu’un moteur de 44 chevaux, mais la puissance et la vitesse ne sont pas ce qui compte. En raison de sa conception, il peut grimper sur des objets de plus de 2 pieds de haut. Il y a beaucoup de terrains rocheux qui entourent le campus Yeezy, donc cette fonctionnalité rend les VTT SHERP inestimables. Le VTT SHERP propose également de nombreuses options, mais chacune commence à environ 120 000 $.

Le véhicule le plus fou du ranch de West doit cependant être son char, le Ripsaw EV2. Selon Ripsaw, l’EV2 a été conçu pour l’armée américaine, mais l’armée américaine a décidé de ne pas l’acheter.

Pourtant, il a été conçu en pensant à la guerre et, par conséquent, il présente des caractéristiques impressionnantes. Ripsaw dit qu’il peut avoir un moteur qui atteint jusqu’à 1500 chevaux tout en étant extrêmement résistant et agile. Comme le VTT SHERP, l’EV2 peut également conquérir presque tous les terrains. L’EV2 commence à 550 000 $, mais Ripsaw propose également de nombreuses options.