Kanye West pourrait avoir un sérieux concours de célébrités lors des élections de 2024

Kanye West fait constamment les gros titres de sa musique ou de son mariage avec Kim Kardashian. Et aussi pour son personnage en constante évolution et ses déclarations décalées, dont beaucoup laissent les spectateurs se demander… est-ce qu’il plaisante?

En novembre 2019, le mot se répandait qu’il envisageait de changer légalement son nom en Christian Genius Billionaire Kanye West, après son réveil religieux et musical. Il a également attiré beaucoup d’attention des médias pour sa relation avec Trump et sa tendance à arborer le fameux chapeau “MAGA” des partisans du président.

Compte tenu de ses antécédents, il n’est pas étonnant que les gens ne soient pas sûrs s’il souhaite sérieusement se présenter à la présidence de ce prochain tour de table. Mais s’il le fait, il peut y avoir une autre célébrité qui lui donne une course pour son argent.

Kanye West parle de se présenter aux élections présidentielles depuis un certain temps

Kanye West | SAUL LOEB / . via .

West a commencé à parler de se présenter aux élections présidentielles de 2020 des années avant le début de celle-ci. S’adressant à Vanity Fair en 2015, le rappeur a déclaré: «Je ne l’ai pas abordé parce que je pensais que ce serait amusant… Non, exactement le contraire. Je m’assois dans des clubs et je me dis: wow, j’ai cinq ans avant d’aller courir pour le bureau et j’ai beaucoup de recherches à faire, j’ai beaucoup de choses à faire. ”

Le jury n’a toujours pas déterminé s’il a fait ces recherches et grandi, mais il a développé son entreprise de vêtements avec de grands projets pour la rendre écologique. Les plans futurs incluent la culture du coton et du chanvre sur sa propre propriété à Cody, Wyoming, et l’embauche de travailleurs locaux pour rendre tout cela possible.

Dans une interview en direct, il a commenté: “Quand je me présenterai aux élections présidentielles en 2024, nous allons définitivement …”

Des rires s’ensuivirent de la foule, l’incitant à s’interrompre en disant: “Non, de quoi riez-vous tous?”

Le rire éclata de nouveau mais cessa rapidement alors que West fixait la foule et attendait. Il s’est ensuite répété comme si tout l’incident ne s’était jamais produit: “Quand je me présenterai à la présidence en 2024, nous aurions créé tellement d’emplois que je ne vais pas courir, je vais marcher.”

Une déclaration déconcertante, mais pas hors marque pour cette star imprévisible.

Akon est un candidat sérieux à l’élection présidentielle de 2024

Non seulement une autre célébrité jette son chapeau sur le ring pour les élections de 2024, mais un autre rappeur, rien de moins. Et bien qu’Akon ait peut-être fait ses débuts en tant que rappeur, il est de nos jours un philanthrope actif avec de nombreux projets en cours en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. Il a même créé sa propre crypto-monnaie, AKOIN, pour aider les citoyens de tout le continent africain à avoir une monnaie stable en dehors des gouvernements en constante évolution.

Le flirt d’Akon avec la candidature à la présidence a presque fait écho à celui de West, mais sur le revers de la médaille en termes d’idéations politiques. Il n’est pas un fan de Trump et s’exprime sur les troubles et la peur qu’il ressent que le président actuel incite. En parlant de se présenter à la présidence de 2020, Akon a déclaré à Variety: «Je me présente à la présidence si je le fais. Mon objectif est l’intimidateur. ”

Maintenant, avec un possible 2024 à l’horizon, Akon est prêt et a une expérience impressionnante. Lorsqu’on lui a demandé ce qui le rendait bon pour le poste, il a répondu: «Je pense que si vous vous présentez pour un poste, vous êtes au service. Et je pense que c’est un peu différent d’un travail. J’ai en quelque sorte vécu tout ce qu’un citoyen américain peut vivre – être un entrepreneur, comprendre la croissance et créer des entreprises. Je peux également dire la même chose au niveau des entreprises, puis du point de vue politique. J’ai, littéralement, conseillé des présidents de partout. Je veux dire, comme plus de 15, vous savez, des pays d’Afrique – partout dans le monde. »

Un résumé impressionnant, certes, mais si la dernière élection présidentielle nous a appris quelque chose, c’est que l’expérience ne signifie pas toujours une victoire sûre.

Que pense Akon de la candidature de Kanye West à la présidence?

Akon est gracieux à propos de la course de West et le défend contre les affirmations selon lesquelles il est «fou». Il a dit à ce sujet «Eh bien, je ne pense pas que ce serait une compétition. J’ai vraiment besoin de lui pour courir, je veux qu’il coure. Parce que c’est comme ça, Kanye n’est pas fou. Il vient d’être réveillé. ”

Pas du genre à accorder trop de crédit à West, cependant, il a ajouté: «Maintenant, que vous pensiez ou non qu’il est en forme est une autre chose. C’est pourquoi vous m’avez choisi comme autre choix. “

Si leurs antécédents sont une indication, ce n’est vraiment pas un concours, Akon est beaucoup plus qualifié et de nombreux fans sont d’accord. Un fan a tweeté en 2018: «Je refuse de considérer le fait que Kanye se présenterait à la présidence. Mais Akon? Je suis prêt à aller aux urnes pour ça. ”

Un autre fan a tweeté en 2019: «Honnêtement, je peux vraiment voir @Akon se présenter pour le président 2024 mais pas @kanyewest (même si j’aime Kanye).»

Il reste à voir si l’un ou l’autre d’entre eux suivra son mandat et se présentera à la présidence en 2024, mais espérons simplement que nous réussirons tous en une seule fois les élections de 2020.