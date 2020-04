Kanye West se retire de la représentation de Pâques

2020-04-11 10:30:05

Kanye West s’est retirée d’une représentation prévue lors d’un service virtuel de Pâques ce week-end car “elle ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour toutes les personnes impliquées”.

Le rappeur de 42 ans – qui tient ses propres services du dimanche à Los Angeles – avait accepté de participer à l’émission de 57 ans du télévangéliste Joel Osteen pour célébrer le festival chrétien, mais il s’est maintenant incliné pour des raisons de sécurité.

TMZ rapporte que Kanye et sa chorale de plus de 100 membres avaient prévu de porter des masques et de maintenir une distance sociale, mais “Kanye a décidé qu’il ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour toutes les personnes impliquées, et qu’il ne pouvait pas réaliser sa vision, alors il a décidé de débrancher”.

Cependant, Mariah Carey est toujours pressenti pour interpréter «Hero», tandis que Tyler Perry prendra la parole.

L’église non confessionnelle d’Osteen diffuse régulièrement des services en direct à des millions d’adeptes, et ce week-end, le site Web de Lakewood a confirmé la diffusion de 19 heures le samedi (11.04.20) et de 8h30 et 11h le dimanche (12.04.20).

Un message sur le site Web de l’église se lit comme suit: “C’est une excellente occasion de transmettre le message d’espoir à nos voisins, amis et famille.

“Nous voulons vous encourager à inviter, partager et republier avec autant de personnes que possible.

“Les gens ont plus que jamais besoin de l’espérance que nous avons en Jésus. (Sic)”

À la fin de l’année dernière, il a été signalé que Joel et Kanye avaient noué une amitié, Kanye souhaitant travailler avec Joel à l’avenir.

Un initié a déclaré à l’époque: “[Kanye] est très intéressé à aller et à passer plus de temps avec Joel.

“Ce sont des amis. Ils se transmettent beaucoup de messages. Ils ont des conversations profondes …

“Il veut apprendre comment les autres églises font les choses. Il veut passer du temps avec d’autres dirigeants chrétiens. Il est ouvert pour des conseils et des conseils. Tout cela est très important pour Ye.”

Pendant ce temps, Joel a été ouvert sur son amitié avec le hitmaker «Jesus Is King».

Il a expliqué: “Cela me semblait juste parce que … je crois aux gens et je l’ai trouvé très authentique et juste une personne fantastique.”

