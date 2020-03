Kanye West se souvient du contrecoup sur le soutien de Donald Trump dans une nouvelle interview

Kanye West s’ouvre sur le contrecoup qu’il a reçu pour son soutien Le président Donald Trump.

Dans une nouvelle interview avec WSJ Magazine publié mercredi, le rappeur, 42 ans, a expliqué pourquoi il en voulait aux gens de faire des suppositions à son sujet “parce qu’il est noir ou un rappeur ou un décrocheur”.

“Je suis un black avec un rouge [MAGA] chapeau, pouvez-vous imaginer? “, a expliqué Kanye.” Cela m’a rappelé comment je me sentais en tant que black avant d’être célèbre, quand je me promenais dans un restaurant et que les gens vous regardaient comme si vous alliez voler quelque chose. “

Il a poursuivi: “‘C’est chez vous, vous, ne parlez pas de vêtements. C’est chez vous, vous êtes noir, donc vous êtes démocrate.'”

Le fondateur de Yeezy a expliqué comment sa richesse et sa renommée ne le protégeaient pas.

“Tout consiste à remettre les gens à leur place. Le classisme, le protectionnisme – pas seulement le racisme”, a déclaré Kanye. “Le classisme, c’est comme vivre sur une étagère. Plus vous avez d’argent, plus vous montez. Et vous arrivez au sommet et regardez par-dessus et que voyez-vous? La peur.”

Avec sa femme, Kim Kardashian, Kanye a été un défenseur de la réforme des prisons – ils se sont rendus à la Maison Blanche en octobre 2018 à propos de la question.

Comme l’a souligné le magazine WSJ, en juillet, le fondateur du Sunday Service a utilisé son amitié avec Trump pour aider son ami, un rappeur A $ AP Rocky, qui avait été détenu en Suède après son arrestation à la suite d’une altercation avec un fan.

Kanye, qui, à l’époque, se trouvait dans sa piscine à Calabasas, a appelé Jared Kushner à la Maison Blanche – et Trump a rappelé “moins d’une heure plus tard”.

Plus tard dans la journée, Trump a tweeté à propos de leur conversation, l’écriture“Je viens de parler à @KanyeWest de l’incarcération de son ami A $ AP Rocky. Je vais appeler le très talentueux Premier ministre suédois pour voir ce que nous pouvons faire pour aider A $ AP Rocky.”

Le WSJ a également noté que bien que Kanye ne soit pas enregistré pour voter, il a dit qu’il aurait voté pour Trump s’il l’avait été.

En savoir plus sur le profil de Kanye West dans WSJ ici.

