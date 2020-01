Kanye West tient un mémorial spécial du service du dimanche pour Kobe Bryant

2020-01-27 19:30:04

Kanye West a organisé un service spécial du dimanche à minuit pour rendre hommage à Kobe Bryant après sa mort dimanche (26.01.20).

Le rappeur de 42 ans organise habituellement son service dominical chaque semaine, mais a organisé un service spécial dimanche soir pour honorer la mémoire de la légende de la NBA Kobe, après sa mort dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à huit autres personnes, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

Selon une vidéo qui a été partagée en ligne, le service de Kanye l’a vu faire du freestyle à la foule dans un rap dédié à Kobe, dans lequel il a dit qu’il “était tombé en panne” après avoir entendu la tragique nouvelle.

Il a rappé: “Je rentrais chez moi / Ils laissaient ton maillot sur l’autoroute. Et je suis tombé en panne, en panne, en panne.”

Chance The Rapper était également présent au service et a interprété une version dépouillée du “ Ultralight Beam ” de Kanye en l’honneur de Kobe.

Une partie de la chanson se lit comme suit: “Quand ils viendront pour vous, je protégerai votre nom / je répondrai à leurs questions, je ressentirai votre douleur / Personne ne pourra juger.”

Le chanteur de gospel Kirk Franklin a dirigé le chœur dans quelques chansons gospel traditionnelles, ainsi que dans une interprétation émouvante du tube Journey ‘Don’t Stop Believing’ avec des paroles modifiées.

Ils ont chanté: “Quand la douleur vous mettra à genoux / Appelez-le simplement, il vous donnera de la facilité. Il vous entourera de son amour / Cela continue encore et encore et encore et encore.”

Avant d’héberger le service spécial, Kanye s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à Kobe.

Il a écrit: “Kobe, nous t’aimons frère. Nous prions pour ta famille et apprécions la vie que tu as vécue et toute l’inspiration que tu as donnée.”

Alors que sa femme, Kim Kardashian West, a également exprimé sa tristesse en envoyant son amour à la femme de Kobe, Vanessa et à leurs trois autres filles, Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois.

Elle a écrit: “Mon cœur est si lourd. Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles impliquées. Cela nous a tellement touchés mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que Vanessa ressent en perdant son mari et sa petite fille. Je pleure juste y penser. ”

Kobe et Gianna étaient censés se rendre à l’Académie Mamba pour une pratique de basket-ball lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé, tuant tout le monde à bord.

.