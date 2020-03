Kanye West veut aider Caitlyn Jenner à s’intégrer dans la famille Kardashian

2020-03-14 23:30:06

Kanye West tient à aider Caitlyn Jenner à réintégrer la famille Kardashian.

Le hitmaker «I Love It» tient à aider la personnalité de la télévision de 70 ans à renouer avec sa célèbre famille car il a «toujours été un grand partisan» de l’athlète.

Une source a déclaré: “Kanye a toujours été un grand partisan de Caitlyn et a été l’une des premières personnes à qui elle a parlé avant la transition – aidant Kim à l’accepter et même donnant des conseils sur la mode à Cait. Kim et Caitlyn se sont croisées dans le cabinet d’un médecin quelques fois il y a des mois et a fini par se reconnecter et purifier l’air, mais les tensions étaient toujours tendues entre Caitlyn et Kris, Khloe et Kourtney, donc Kanye a essayé de les arbitrer et d’aider à ramener Caitlyn dans le giron. a exhorté Kris et les filles à ouvrir leurs cœurs et à essayer de mettre le passé derrière elles – au moins pour Kendall et Kylie, qui sont coincées au milieu. ”

Le rappeur de 42 ans a organisé une “rencontre secrète” avec Caitlyn et sa famille.

Un initié a ajouté au journal Sunday Mirror: “Kanye a invité Caitlyn chez eux pour passer du temps avec les enfants, et il a maintenant organisé une rencontre secrète à laquelle il a demandé au reste de la famille d’assister. Kanye s’est juré de faire tout il peut les rassembler. ”

Pendant ce temps, Caitlyn avait précédemment révélé qu’elle “ne changerait rien” à propos de son passé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à sa jeune personne, elle a répondu: “Honnêtement, je ne changerais rien. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés – les années 80 ont été les pires. J’ai vécu dans une maison pendant six ans dans la trentaine. et je me suis isolé du monde. J’allais essayer de faire la transition avant d’avoir 40 ans, mais je suis arrivé à 39 ans et je ne pouvais pas le faire. Ce n’était pas le moment pour moi personnellement ou dans la société. Puis, cinq mois plus tard, après J’avais décidé que je devais retourner dans la vie, j’ai rencontré Kris [Jenner] et nous étions ensemble depuis 23 ans, avons élevé une grande famille et avons eu deux autres enfants. Je ne regrette rien de tout cela. “

