Karlie Kloss «fière» de sa relation

Karlie Kloss est “si fière” de son mariage avec Joshua Kushner.

La mannequin de 27 ans a fait le lien avec Joshua Kushner en octobre 2018 après six ans de fréquentations et bien que leur relation n’ait pas toujours été “facile”, elle n’aurait pas fait les choses différemment.

S’exprimant sur «Watch What Happens Live», elle a déclaré: «J’ai rencontré mon homme en 2012. J’avais 19 ans. C’était en 2012, c’était un monde différent.

“Mon homme et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble et je suis tellement fier qu’il soit mon partenaire. Cela n’a pas été facile, mais cela en vaut la peine et je prendrais cette décision similaire un million de fois encore.”

Joshua est le frère cadet du gendre du président Donald Trump et conseiller politique Jared Kushner, ce qui fait croire à beaucoup que Karlie est un partisan du leader controversé, mais elle insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

Elle a dit: “Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne dans ce pays à ne pas nécessairement être d’accord avec leur famille sur la politique.

“J’ai voté en tant que démocrate en 2016 et je prévois faire de même en 2020.”

L’animateur de «Project Runway» a également exhorté le présentateur de la «WWHL» Andy Cohen à se joindre à elle dans un travail bénévole parce qu’ils se soucient de questions similaires.

Elle a déclaré: «Je suis très passionnée par différents problèmes, vous savez, la santé génésique des femmes.

“Je suis très impliqué dans Planned Parenthood, comme vous.

“La prochaine fois que nous serons à la maison à St. Louis, vous devriez venir faire du bénévolat avec moi.”

Karlie s’est convertie au judaïsme après avoir épousé Joshua et a précédemment affirmé que sa décision avait choisi à quel point elle était “forte”.

Elle a déclaré: “Changer une partie de qui vous êtes pour quelqu’un d’autre peut être considéré comme faible.

“Mais vous savez quoi? En fait, si vous avez vécu ce que j’ai vécu, cela vous oblige à être tout sauf faible.

“Il me faut être plus fort, égoïste et résilient. Je n’ai vraiment pas pris cela à la légère.”

