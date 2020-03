Karlie Redd dévoile son statut de sexologue licenciée

Love & Hip Hop: la star d’Atlanta Karlie Redd porte de nombreux chapeaux. Un de ces chapeaux est un sexologue agréé. Elle a parlé d’être sexologue dans l’émission, et dans une récente interview, la personnalité de la télévision et l’entrepreneur en ont parlé davantage.

Une courte histoire de Karlie Redd sur «Love & Hip Hop»

Karlie Redd est un acteur principal de Love & Hip Hop, et en tant que l’une de ses stars originales, fait partie de la série depuis sa toute première saison.

Un fil conducteur tout au long du mandat de Redd a été sa recherche d’amour. Dans l’émission, elle a été en relation avec plusieurs hommes, dont Benzino, Yung Joc, Scrapp DeLeon, Lyfe Jennings et Sean Garrett. Elle s’est également disputée avec plusieurs autres membres de la distribution, notamment K. Michelle.

Une autre chose commune avec l’histoire de Redd a été la fascination pour son âge. En tant que source majeure du soulagement comique de la série, son âge a été une facette si énorme de la série que VH1 a fait il y a quelques années une vidéo des co-stars de Love & Hip Hop de Redd devinant son âge.

Redd a affirmé avoir 45 ans dans une interview à partir de 2019.

Pourquoi Karlie Redd est devenue sexologue

Dans une interview avec Rolling Out, Redd était super candide à propos d’être sexologue et comment elle a commencé. En y entrant, Redd a expliqué: «J’ai toujours été ouvert sur ma sexualité. Je ne dis pas que vous devriez raconter toutes vos affaires, mais j’ai l’impression que si les femmes partageaient des informations avec des jeunes filles, elles ne seraient peut-être pas si promiscueuses. j’étais sur [Instagram] Vivez l’autre jour en discutant avec des jeunes filles, et l’une d’entre elles – je pense qu’elle avait 18 ans – a dit qu’elle avait utilisé une brosse à dents pour un vibrateur. Peux tu croire ça?”

Parlant de la conception de son livre, Redd a approfondi le travail et comment il aborde la positivité sexuelle.

«J’avais l’habitude d’écrire mes expériences sexuelles dans un journal, et j’ai fini par les partager avec Zane, et elle m’a encouragée à les mettre dans un livre et elle l’a publié pour moi», a-t-elle déclaré. «Le livre s’intitule Even Exchange, et il a obtenu cinq étoiles sur Amazon. C’est essentiellement une collection d’extraits de différentes expériences sexuelles que j’ai vécues tout au long de ma vie. Ça s’appelle Even Exchange parce que, pour moi, je veux m’assurer que le sexe est un échange égal. Je ne reçois pas l’extrémité courte du bâton. Je veux aider les femmes et les jeunes filles à profiter de leur sexualité tout en restant en sécurité. »

