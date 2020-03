Karlie Redd menace d’accusations contre Sierra Gates avant le service religieux

La querelle entre Karlie Redd et Sierra Gates a continué de se jouer dans l’épisode de Love & Hip Hop: Atlanta de cette semaine. Avant que les deux aient eu une conversation après un service religieux, Redd, toujours bouleversée par le fait que Gates essaye de la combattre, a parlé avec un autre acteur alors qu’elle pensait à porter plainte contre son amie.

Karlie Redd et Sierra Gates sont en désaccord

La querelle de Redd et Gates a débuté à la vitesse supérieure la semaine dernière avec Gates était bouleversé que Redd ne se soit pas présenté à une comparution devant le tribunal qu’elle avait. Gates est en difficulté juridique après qu’une femme qui a un autre enfant avec son mari, Shooter, affirme que Sierra se soit disputée avec elle lorsqu’elle était enceinte.

Comme l’a rapporté Bossip, l’agression aurait eu lieu en 2017. Cependant, Sierra n’a été inculpée qu’en 2019. Elle a été inculpée de “deux chefs de batterie et un chef de batterie contre une femme enceinte”. Redd aurait été avec Gates pendant l’incident et aurait accepté de témoigner en son nom. Lorsque le jour est venu pour la comparution, Redd était coincé dans la circulation et a reçu le mauvais numéro de salle d’audience par Gates.

Bien que l’audience ait été reportée, Gates était très en colère que Redd ne soit pas là et croyait qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter de toute façon. Lorsque Redd découvre que Gates est si passionnée, elle est également en colère parce qu’elle pense qu’elle se présente toujours pour Gates et ne reçoit pas le même soutien en retour. Lors de l’événement de Gates, les deux ont une altercation physique après que Gates ait frappé Redd dans la tête. L’assistant de Gates intervient également et il semble que plusieurs personnes tentent de rejoindre Redd.

Après le combat de la semaine dernière, Karlie et Sierra discutent

Dans l’épisode de cette semaine, nous voyons que Redd, qui a parlé à Rasheeda de l’incident, envisage de porter des accusations contre Gates, principalement en raison du fait que son assistante était impliquée et qu’elle pense que c’est un coup monté. Gates, dans une scène parallèle avec Bambi Benson, semble être en colère contre le fait que Redd pourrait lui causer plus de problèmes alors qu’elle a déjà une charge en suspens.

Après avoir parlé à différentes personnes de l’incident, Redd et Gates sont réunis à l’église. Une fois l’église terminée, les autres dames les laissent parler seules. C’est alors que Gates s’excuse et demande pardon tandis que Redd dit qu’elle lui pardonne, mais ne pense pas qu’elle pourra plus lui faire confiance. Redd pense que leur confiance est brisée parce que vous ne devriez pas mettre la main sur un autre ami, peu importe ce que vous vivez.

La semaine dernière, les fans étaient du côté de Redd, disant que Gates n’aurait pas dû la frapper. Cette semaine encore, la plupart des gens sont toujours d’accord avec Redd et pensent que Gates ne fait que pleurer de sympathie.

“Sierra aurait pu se contrôler en ne touchant pas la période de Karlie”, a tweeté une fan.

Une autre personne a déclaré: «Je ne suis pas un grand fan de @KARLIEREDD, mais @Sierra_Glamshop a clairement shmooshed Karlie en plein visage. Et c’est EN vidéo. “

«Si j’étais Karlie, je quitterais cette amitié. Je suis sûr que Sierra ne l’a pas installée, mais pourquoi son assistant se sentirait-il si à l’aise de la sauter? ” a ajouté quelqu’un d’autre.

Love & Hip Hop: Atlanta est diffusé le lundi sur VH1.